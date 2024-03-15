Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ход на перспективу. Колос продлил контракты с двумя лидерами команды U-19
Молодые футболисты получили новые договоры
Фото: ФК Колос
"Колос" сообщил о подписании новых контрактов с лидерами команды U-19. Новые трудовые соглашения получили Артем Гусол и Олег Криворучко.
Теперь договор Артема будет действовать до 31 декабря 2026 года, а Артема - до лета 2026 года.
18-летний Гусол является универсальным вингером, который может сыграть как на левом фланге, так и на правом. Игрок регулярно играет за юношескую команду и попадает в заявку основы, проведя матчи в УПЛ и в Кубке Украины.
19-летний Криворучко является мотором "Колоса" U-19, закрывая центральный плацдарм команды. Может сыграть как опорного хава, так и на позиции "десятки". Как и Гусол уже регулярно тренируется с основной командой и попадает в заявку на матчи УПЛ.
Популярное сейчас
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта
- Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО