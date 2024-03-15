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Ход на перспективу. Колос продлил контракты с двумя лидерами команды U-19

Премьер-лига

Молодые футболисты получили новые договоры

Ход на перспективу. Колос продлил контракты с двумя лидерами команды U-19

Фото: ФК Колос

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"Колос" сообщил о подписании новых контрактов с лидерами команды U-19. Новые трудовые соглашения получили Артем Гусол и Олег Криворучко.

Теперь договор Артема будет действовать до 31 декабря 2026 года, а Артема - до лета 2026 года.

18-летний Гусол является универсальным вингером, который может сыграть как на левом фланге, так и на правом. Игрок регулярно играет за юношескую команду и попадает в заявку основы, проведя матчи в УПЛ и в Кубке Украины.

19-летний Криворучко является мотором "Колоса" U-19, закрывая центральный плацдарм команды. Может сыграть как опорного хава, так и на позиции "десятки". Как и Гусол уже регулярно тренируется с основной командой и попадает в заявку на матчи УПЛ.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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