Кривбасс - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" продолжает борьбу за чемпионский титул УПЛ. Несмотря на высокую конкуренцию на вершине таблицы, подопечные Вернидуба по-прежнему сохраняют шансы прервать 30-летнюю гегемонию "Шахтёра" и "Динамо" в чемпионате. У "Колоса", в свою очередь, задачи поскромнее. Ковалёвцы переставали претендовать на еврокубковые места, но и вылет им не грозит. Однако, мотивация у коллектива Вишняка должна найтись. Особенно учитывая два подряд поражения команды, а также разгромное фиаско от криворожцев в первом круге со счётом 0:3.

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Матч "Кривбасс" – "Колос" будет сыгран в субботу в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

16 марта 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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