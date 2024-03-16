Пономарев о победе над Металлистом 1925: Ни один тренер никогда не будет доволен игрой своей команды на сто процентов

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев не остался полностью довольным игрой свое команды в матче с "Металлистом 1925", несмотря на разгромную победу (4:1).

"Рух" провел два совершенно разных тайма. В первой половине игры мы имели преимущество, забили четыре гола и имели моменты, чтобы счет был еще больше. Тогда как во втором тайме получили необязательное удаление. Это еще один пример недостатка опыта у молодых игроков, ведь тот эпизод не требовал таких действий и вступления в борьбу. Это все придет со временем и футболисты будут лучше понимать, как им следует себя вести в том или ином моменте. В то же время удалось потренировать игру в обороне в меньшинстве, имея лишь 10 футболистов на поле.

Во втором тайме был кардинально другой футбол, чем то, во что мы хотим играть. Но это тоже необходимый опыт, потому что мы редко когда играем в меньшинстве. Это также важный элемент футбола и надо уметь действовать при таких обстоятельствах. Если откровенно, то нам многое не получилось воплотить из наших задумок и хотелось бы более надежной игры в защите при позиционной обороне. И все же ребята справились с этими вызовами.

Ни один тренер никогда не будет доволен игрой своей команды на 100%, ведь почти невозможно провести идеальный матч. Тренерский штаб пытается донести до ребят главные принципы той игры, которую мы хотим от них видеть. Могу сказать, что сегодня хоть и были ошибки, но нашим футболистам многое удалось на поле и мы одержали важную победу.

Да, потеря Юрия Климчука для "Руха" очень весомая, потому что он лидер и один из старейших игроков в команде. Но для нас важно, что в команде есть футболисты, которые постараются безболезненно заменить его в матчах, которые остались до конца сезона. Необходимо иметь в составе игроков для ротации, которые соответствуют уровню основы клуба и сейчас у нас есть кем заменить Климчука. Академия "Руха" выпускает качественных игроков и мы делаем все, чтобы у нас не было незаменимых футболистов, хотя мы ценим и уважаем каждого нашего игрока. В частности, Ярослав Карабин вышел на поле и сыграл на очень хорошем уровне. Юрию же хочется пожелать скорейшего выздоровления и возвращения к игре", – сказал Пономарев.