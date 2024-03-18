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Паст: После успеха в матче с Черноморцем наши шансы спастись выросли

Премьер-лига

Ровенчане одержали первую победу на выезде в сезоне

Паст: После успеха в матче с Черноморцем наши шансы спастись выросли

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Вратарь "Вереса" Евгений Паст поделился впечатлениями от победы над "Черноморцем" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

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– Считаю, что "Верес" заслуженно записал в свой актив три очка. Ведь еще в первом тайме гости могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Открыв счет в дебюте, потом не воспользовались еще несколькими удобными случаями отличиться.

– Чем ты можешь объяснить, что во второй части сезона это только твой первый матч в составе "Верес"?

– В конце февральского сбора в Турции я заболел и не участвовал в последних спаррингах, где наигрывался состав на стартовые матчи после зимнего перерыва. Потому и защищал ворота Богдан Когут. Почему в Одессе доверили пост номер один именно мне? Видимо, руководитель Олег Шандрук помнил, что я – одессит, ранее выступавший за "Черноморец" и это станет для меня дополнительным стимулом продемонстрировать все, что умею. Он не прогадал.

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– Ты можешь вспомнить эпизод в сегодняшнем матче, когда действительно выручил "Верес"?

– В середине второго тайма одессит Васильев опасно пробивал головой, но я угадал направление удара и отвел угрозу. Больше не приходилось показывать свое мастерство.

– Ты отмечал, что "Верес" наиграл на победу. Что помогло гостям обогатиться столь ценными очками?

– Мы четко придерживались тренерской установки. "Черноморец" – команда боевая, энергичная и поэтому важно было благодаря настроению не уступать, как в единоборствах, каблуках, так и в командных действиях. На мой взгляд, жители не позволили хозяевам воспользоваться своими "козырями", прежде всего, в атаке.

– Все же, несмотря на важную победу, "Верес" продолжает находиться в зоне вылета.

– Мы прекрасно отдаем себе отчет, что впереди у нас одни финалы, что уже не имеем права на ошибку. Но после успеха в Одессе наши шансы спастись выросли. Теперь после двух дней отдыха отправимся в Германию, где 23 марта проведем благотворительный матч с ФК Рот Вайс из Эссена. Убежден, что этот международный опыт также нам пригодится, - сказал Паст.

Сейчас "Верес" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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