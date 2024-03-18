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Клубы Бундеслиги следят за игроками сборной Украины U-17

Премьер-лига
Обновлено

Два немецких клуба и три украинских игрока

Клубы Бундеслиги следят за игроками сборной Украины U-17

uaf.ua

Новина українською

Пара немецких клубов интересуются тремя игрокам сборной Украины U-17.

Как сообщает Sport24, речь идет о двух игроках "Динамо" – Демьяном Третьяком и Богданом Редушко, а также центрбеком "Металлиста" Кириллом Дигтярем.

Как сообщает источник, скауты "Байера" и "Боруссии" Дортмунд посетили в Греции недавний элит-раунд за право сыграть на Евро U-17, где наблюдали за парнями.

Напомним, что в Греции сборная Украины заняла первое место с тремя победами, завоевав путевку в финальную часть Евро-2024.

Читайте такжеСкауты МЮ на матчах сборной Украины U-17 наблюдали за защитником Металлиста

Ранее была информация, что скауты МЮ также наблюдали за Дигтярем на матчах сборной Украины U-17.

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Источник:
sport24
Опубликовал: Михаил Черныш
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