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Клубы Бундеслиги следят за игроками сборной Украины U-17
Два немецких клуба и три украинских игрока
uaf.ua
Пара немецких клубов интересуются тремя игрокам сборной Украины U-17.
Как сообщает Sport24, речь идет о двух игроках "Динамо" – Демьяном Третьяком и Богданом Редушко, а также центрбеком "Металлиста" Кириллом Дигтярем.
Как сообщает источник, скауты "
Напомним, что в Греции сборная Украины заняла первое место с тремя победами, завоевав путевку в финальную часть Евро-2024.
Ранее была информация, что скауты МЮ также наблюдали за Дигтярем на матчах сборной Украины U-17.
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