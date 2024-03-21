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Луческу: Сикан мне напоминает Эдина Джеко

Премьер-лига

Мирча дал характеристику форварду "Шахтера"

Луческу: Сикан мне напоминает Эдина Джеко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу поделился своим мнением о форварде "горняков" Данииле Сикане на фоне интересов к игроку со стороны "Ювентуса".

"Мы говорим об очень хорошем игроке. Это парень с несомненным потенциалом. Ему еще не исполнилось 23 года, но он уже прокладывает себе дорогу как в "Шахтере", так и в сборной Украины.

Я считаю его классическим и современным центральным нападающим одновременно. Классическим, потому что он чистый форвард, ориентированный на завершение, но в то же время современным - из-за того, как он двигается и умеет найти взаимопонимание с партнерами по команде.

Я вижу его на позиции центрального нападающего в схеме 4-3-3, но ему нужно постоянно играть, чтобы быть готовым к такому топ-клубу, как "Ювентус". Кого он мне напоминает? Эдина Джеко", - приводит слова Луческу TMW со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" будет просматривать за игрой Сикана в матче против Боснии и Герцеговины. Однако сегодня стало известно, что форвард оказался вне заявки на предстоящую игру.

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Мирча Луческу Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Алина Ерофеева
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