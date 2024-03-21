Луческу: Сикан мне напоминает Эдина Джеко

Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу поделился своим мнением о форварде "горняков" Данииле Сикане на фоне интересов к игроку со стороны "Ювентуса".

"Мы говорим об очень хорошем игроке. Это парень с несомненным потенциалом. Ему еще не исполнилось 23 года, но он уже прокладывает себе дорогу как в "Шахтере", так и в сборной Украины.

Я считаю его классическим и современным центральным нападающим одновременно. Классическим, потому что он чистый форвард, ориентированный на завершение, но в то же время современным - из-за того, как он двигается и умеет найти взаимопонимание с партнерами по команде.

Я вижу его на позиции центрального нападающего в схеме 4-3-3, но ему нужно постоянно играть, чтобы быть готовым к такому топ-клубу, как "Ювентус". Кого он мне напоминает? Эдина Джеко", - приводит слова Луческу TMW со ссылкой на Tuttosport.