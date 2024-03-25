Хавбек Миная: Играем друг за друга и бьемся за место в УПЛ

Полузащитник "Миная" Тимур Кораблин прокомментировал победу над "ЛНЗ" (2:1) в матче перенесенного 17-го тура УПЛ.

"Очень тяжелая игра была. А эмоции теперь очень приятные. Мы долго не побеждали на выезде и наконец прервали эту неприятную для себя серию. Эта победа для наших болельщиков.

Как по мне, было тяжелое поле и серьезно мешало играть в футбол. Хорошо, что нам удалось победить. А когда забил - сам не поверил. Классные эмоции.

На каждую игру одинаково настраиваемся, играем друг за друга и бьемся за место в УПЛ в следующем сезоне", - сказал Кораблин.