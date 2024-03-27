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Динамо начало продажу билетов на гостевой матч с Зарей

Премьер-лига

Перенесенный поединок 6-го тура УПЛ пройдет 4 апреля

Динамо начало продажу билетов на гостевой матч с Зарей

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Как уже сообщалось, перенесенный матч 6-го тура УПЛ "Заря" - "Динамо" состоится на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Эта игра запланирована на 4 апреля.

Также известно, что "Динамо" получило разрешение на проведение поединков со зрителями от городской военной администрации. На трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Пресс-служба столичного клуба объявил о продаже билетов на гостевой матч. Цена тикета, в зависимости от категории, составит 200, 300 и 400 гривен. Приобрести их можно по этой ссылке.

Также киевляне отмечают, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.

Матч "Заря" - "Динамо" начнется в 15:30.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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