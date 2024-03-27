Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо начало продажу билетов на гостевой матч с Зарей
Перенесенный поединок 6-го тура УПЛ пройдет 4 апреля
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Как уже сообщалось, перенесенный матч 6-го тура УПЛ "Заря" - "Динамо" состоится на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Эта игра запланирована на 4 апреля.
Также известно, что "Динамо" получило разрешение на проведение поединков со зрителями от городской военной администрации. На трибуны будет допущено 1800 зрителей.
Пресс-служба столичного клуба объявил о продаже билетов на гостевой матч. Цена тикета, в зависимости от категории, составит 200, 300 и 400 гривен. Приобрести их можно по этой ссылке.
Также киевляне отмечают, что из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.
Матч "Заря" - "Динамо" начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- "Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика
- Украина пробилась на чемпионат Европы, яркие победы молодежек, шоу на Бернабеу. Главные новости за 26 марта
- Известно, где состоится перенесенный матч УПЛ между Зарей и Динамо
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам