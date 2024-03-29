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В Колосе рассказали, будут ли присутствовать болельщики на матче с Днепром-1
На матч Оболони с Шахтером допуск болельщиков запретили
koloskovalivka.com
Вице-президент ковалевского "
Напомним, что киевская "Оболонь" недавно объявила, что домашний матч против "Шахтера"
"Впервые слышу о возможном запрете. Мы же не в Киеве, а в Киевской области. Нам пока не приходило ни одно письмо, что матч будет без зрителей. Придет – значит будем без зрителей, если не придет – то со зрителями", - сказал Генинсон.
Напомним, что матч "Колос" - "Днепр-1" состоится в воскресенье, 31 марта, и начнется в 18:00.
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