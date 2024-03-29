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В Колосе рассказали, будут ли присутствовать болельщики на матче с Днепром-1

Премьер-лига
Обновлено

На матч Оболони с Шахтером допуск болельщиков запретили

В Колосе рассказали, будут ли присутствовать болельщики на матче с Днепром-1

koloskovalivka.com

Новина українською

Вице-президент ковалевского "Колоса" Владимир Генинсон заявил, что никаких запретительных писем относительно допуска зрителей на матч 22-го тура УПЛ между "Колосом" и "Днепром-1" в клуб не приходило.

Напомним, что киевская "Оболонь" недавно объявила, что домашний матч против "Шахтера" состоится при пустых трибунах в соответствии с решением Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, которые предусматривают участие значительного количества людей.

"Впервые слышу о возможном запрете. Мы же не в Киеве, а в Киевской области. Нам пока не приходило ни одно письмо, что матч будет без зрителей. Придет – значит будем без зрителей, если не придет – то со зрителями", - сказал Генинсон.

Напомним, что матч "Колос" - "Днепр-1" состоится в воскресенье, 31 марта, и начнется в 18:00.

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Колос (Ковалевка) Владимир Генинсон СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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