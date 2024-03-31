Зарплата Супряги в Динамо составляет 420 тысяч евро в год – источник

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга зарабатывает в киевском клубе 35 тысяч евро в месяц или 420 тысяч евро в год. Об этом сообщил украинский футбол из собственных источников.

В текущем сезоне на счету форварда шесть матчей в рамках УПЛ. В общей сложности он провел на поле 34 минуты, записав в свой актив один ассист.

Супряга находится в структуре "Динамо" с лета 2018 года. Он провел в составе киевлян 53 матча, отличившись 10 результативными действиями (тремя голами и одним ассистом). Также дважды он уходил в аренду ("Днепр-1" и "Сампдорию").

Контракт Владислава с “бело-синими” рассчитан до июня 2026 года.