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Зарплата Супряги в Динамо составляет 420 тысяч евро в год – источник
В этом сезоне на его счету несколько матчей
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга зарабатывает в киевском клубе 35 тысяч евро в месяц или 420 тысяч евро в год. Об этом сообщил украинский футбол из собственных источников.
В текущем сезоне на счету форварда шесть матчей в рамках УПЛ. В общей сложности он провел на поле 34 минуты, записав в свой актив один ассист.
Супряга находится в структуре "Динамо" с лета 2018 года. Он провел в составе киевлян 53 матча, отличившись 10 результативными действиями (тремя голами и одним ассистом). Также дважды он уходил в аренду ("Днепр-1" и "Сампдорию").
Контракт Владислава с “бело-синими” рассчитан до июня 2026 года.
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