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Зарплата Супряги в Динамо составляет 420 тысяч евро в год – источник

Премьер-лига

В этом сезоне на его счету несколько матчей

Зарплата Супряги в Динамо составляет 420 тысяч евро в год – источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга зарабатывает в киевском клубе 35 тысяч евро в месяц или 420 тысяч евро в год. Об этом сообщил украинский футбол из собственных источников.

В текущем сезоне на счету форварда шесть матчей в рамках УПЛ. В общей сложности он провел на поле 34 минуты, записав в свой актив один ассист.

Супряга находится в структуре "Динамо" с лета 2018 года. Он провел в составе киевлян 53 матча, отличившись 10 результативными действиями (тремя голами и одним ассистом). Также дважды он уходил в аренду ("Днепр-1" и "Сампдорию").

Читайте такжеФридман: Для нас Супряга слишком дорогой. Днепр-1 не потянет его зарплату

Контракт Владислава с “бело-синими” рассчитан до июня 2026 года.

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Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
31.03.2024 в 12:20
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Комментарии 3
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
31.03.2024 в 12:20
Прогнати наФіг паразита
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superfizik (Україна, Житомир)
31.03.2024 в 12:07
Для нападника в 53 матчах забити...3 голи...Позорище!!!
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user10575 (Красилів)
31.03.2024 в 11:34
Мішок доларів получати за просто так, то нащо йому йти в оренду
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