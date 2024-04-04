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Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

К середине первого тайма – уже 2:0

Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В перенесенном матче шестого тура УПЛ "Заря" и "Динамо" играют в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. К середине первого тайма счет – 2:0 в пользу киевлян.

Сначала забил Александр Андриевский, а затем шедевром выстрелил Владислав Кабаев. Бывший игрок "Зари" получил мяч от Николая Шапаренко далеко от ворот Сапутина и выстрелил верхом под ближнюю штангу – невероятный гол.

Для Владислава Кабаева это третий гол в этом сезоне и за "Динамо" в целом.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Вarcelinius
04.04.2024 в 17:04
Побиття малюків. Є чим пишатися!
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0
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Комментарии 3
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Вarcelinius
04.04.2024 в 17:04
Побиття малюків. Є чим пишатися!
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0
1
наварін (Київ)
04.04.2024 в 16:36
Дуже хороший гол. Дуже.
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1
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Djon (Україна)
04.04.2024 в 16:26
гол супер
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2
0

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