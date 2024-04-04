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Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
К середине первого тайма – уже 2:0
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В перенесенном матче шестого тура УПЛ "Заря" и "Динамо" играют в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. К середине первого тайма счет – 2:0 в пользу киевлян.
Сначала забил Александр Андриевский, а затем шедевром выстрелил Владислав Кабаев. Бывший игрок "Зари" получил мяч от Николая Шапаренко далеко от ворот Сапутина и выстрелил верхом под ближнюю штангу – невероятный гол.
Для Владислава Кабаева это третий гол в этом сезоне и за "Динамо" в целом.
Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".
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