Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО

В перенесенном матче шестого тура УПЛ "Заря" и "Динамо" играют в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. К середине первого тайма счет – 2:0 в пользу киевлян.

Сначала забил Александр Андриевский, а затем шедевром выстрелил Владислав Кабаев. Бывший игрок "Зари" получил мяч от Николая Шапаренко далеко от ворот Сапутина и выстрелил верхом под ближнюю штангу – невероятный гол.

Для Владислава Кабаева это третий гол в этом сезоне и за "Динамо" в целом.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Динамо".