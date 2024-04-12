"Не знаю, о чем ты говоришь". Экс-директор Днепра-1 заявил, что никогда не общался с Коломойским

Бывший спортивный директор " Днепра-1 " Глеб Платов заявил, что он никогда не общался с Игорем Коломойским, которого связывают с днепровским клубом.

- Ни разу не общался с ним.

– Ты ощущал влияние или отзывы с его стороны, со стороны людей, которые его презентовали?

– Нет. Даже не знаю, о чем ты говоришь.