Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не знаю, о чем ты говоришь". Экс-директор Днепра-1 заявил, что никогда не общался с Коломойским
Верим?
24tv.ua
Бывший спортивный директор "
- Ни разу не общался с ним.
– Ты ощущал влияние или отзывы с его стороны, со стороны людей, которые его презентовали?
– Нет. Даже не знаю, о чем ты говоришь.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины
- Первая лига. Левый берег – Карпаты 0:1. Шедевр Подлепенца
- Директор Кривбасса: Меня очень сильно задевает позиция игрока сборной Эстонии
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн