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Волки возвращаются в борьбу за еврозону. Полесье – Колос 1:0. Обзор матча и видео гола
Житомирский клуб вырвал непростую победу в конце 2-го тайма
Фото - Instagram Полісся
Играть с Ковалевкой всегда тяжело. Команда из Киевщины пропустила всего 18 мячей и лидирует по этому показателю вместе с "Шахтером".
Учитывая определенные трансформации в игре и тренерском штабе хозяев, а также действия соперника в обороне, "зелено-желтые" нечасто создавали опасные моменты.
Во втором тайме Шищенко выпустил на поле Танковского и Фортюна. Именно они организовали единственную результативную атаку во встрече.
Смотрите обзор матча 24-го тура чемпионата Украины Полесье – Колос.
Житомир. Центральный стадион
Гол: Танковский, 83
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