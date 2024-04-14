Волки возвращаются в борьбу за еврозону. Полесье – Колос 1:0. Обзор матча и видео гола

Играть с Ковалевкой всегда тяжело. Команда из Киевщины пропустила всего 18 мячей и лидирует по этому показателю вместе с "Шахтером".

Учитывая определенные трансформации в игре и тренерском штабе хозяев, а также действия соперника в обороне, "зелено-желтые" нечасто создавали опасные моменты.

Во втором тайме Шищенко выпустил на поле Танковского и Фортюна. Именно они организовали единственную результативную атаку во встрече.

Смотрите обзор матча 24-го тура чемпионата Украины Полесье – Колос.

Житомир. Центральный стадион

Полесье – Колос 1:0

Гол: Танковский, 83