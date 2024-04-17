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Динамо забило больше, но в его ворота – красивее. ВИДЕО супер-гола Кораблина

Премьер-лига

Минай возродил интригу

Динамо забило больше, но в его ворота – красивее. ВИДЕО супер-гола Кораблина

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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В Киеве проходит доигровка матча 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо". Формально это домашний матч для закарпатцев, а фактически – для киевлян.

"Динамо" после первого тайма выигрывало 2:0. Видео голов – здесь. А вот в начале второй 45-минутки свое слово сказали игроки "Миная". Точнее, это сделал Кораблин, оформив дальним ударом красавец-гол.

Отметим, что за событиями на поле можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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