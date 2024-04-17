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Динамо забило больше, но в его ворота – красивее. ВИДЕО супер-гола Кораблина
Минай возродил интригу
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В Киеве проходит доигровка матча 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо". Формально это домашний матч для закарпатцев, а фактически – для киевлян.
"Динамо" после первого тайма выигрывало 2:0. Видео голов – здесь. А вот в начале второй 45-минутки свое слово сказали игроки "Миная". Точнее, это сделал Кораблин, оформив дальним ударом красавец-гол.
Отметим, что за событиями на поле можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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