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Волошин: Не думаю, что Динамо хуже провело второй тайм, просто Минаю нечего было терять
Динамо не без проблем обыграло Минай
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Назар Волошин прокомментировал
- Хорошо, что удалось победить, важные три очка для нас. Однако легко не было, соперник сыграл очень хорошо.
- Быстрый гол сказался на дальнейшем ходе событий на поле?
- Да, конечно, быстрый мяч очень помогает.
- "Минай" находится на последней строчке в таблице. Это не расхолаживало вас?
- Нет. Для нас важна каждая игра, нужно побеждать в каждой, независимо от соперника.
- Первый тайм складывался довольно спокойно для "Динамо". Ожидали, что после перерыва соперник активизируется?
- Но всегда нужно быть готовыми к такому и не опускать руки даже в случае пропущенного мяча.
- У соперников было несколько моментов, когда от пропущенного мяча нашу команду спасал Бущан. В такие моменты не закрадывались сомнения относительно достижения положительного результата?
- Да нет, мы знали, что способны дожать соперника. Подобные моменты, порой неожиданные, бывают, но мы верили в свои силы.
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- Скользкий счет добавлял эмоций, нервозности?
- В принципе, у нас всегда максимальный настрой, поэтому минимальное преимущество не влияло на него.
- Расскажи о своем голе - он фактически снял вопрос о победителе...
- Дубинчак очень хорошо прострелил, а я замкнул дальнюю штангу. Давно не забивал, поэтому очень счастлив.
- Можно ли сказать, что "Динамо" второй тайм провело хуже первого?
- Да нет, просто сопернику нечего терять было, пошли активнее вперед. Но хорошо, что удалось довести игру до победы.
- Следующая игра против "Полесья" уже в воскресенье. Хватит времени для восстановления?
- Да, конечно, будем тщательно готовиться к матчу. К сожалению, я его пропущу из-за дисквалификации, поэтому буду поддерживать ребят со стороны.
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