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Голкипер Миная: В первом тайме Динамо нас просто возило
Александр Бандура проанализировал поражение от киевского клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Миная" Александр Бандура прокомментировал поражение от "Динамо" (1:3) в 16-м туре УПЛ.
— Александр, на что игроки "Миная" рассчитывали перед поединком с киевским "Динамо"?
— Мы хотели и реально рассчитывали заработать одно очко. По первому тайму об этом говорить было трудно – нас просто возили. А вот после перерыва картина на футбольном поле уже была другая.
— С чем связана такая робкая игра вашей команды в первом тайме?
— Вначале мы чего-то побаивались. Динамовцы были заряжены на этот матч, это было видно. А уже после перерыва хозяева подумали, мне так кажется, что смогут легко довести игру до победного конца. Плюс, мои партнеры смогли немного расслабиться, да и гол Кораблина нам помог. При счете 1:2 у "Динамо" я увидел панику в некоторых моментах. Мы имели два момента, чтобы сравнять счет. Да, мы проиграли в итоге, но не беззубо.
— Почему "Минаю" вторые таймы удаются лучше, чем таймы первые. С чем вы это связываете?
— Трудно это объяснить. Все дело в психологии, у нас очень много молодых футболистов в составе. А потом, когда игроки "Миная" разыгрываются, то потом легче ребятам играть.
— Смотрю на состав и действительно вижу, что у вас мало футболистов с большим опытом…
— Соглашусь. Пожалуй, к ветеранам могу отнести себя, Дмитрия Немчанинова и Сергея Петько.
— Саша, а кто молодых футболистов уже через год-два может заявить о себе в Премьер-лиге?
— Думаю, что Скиба, Кораблин, Гуничев и Кемкин при добросовестном отношении к делу могут стать заметными игроками в УПЛ.
— Какие шансы у "Миная" остаться в элитном дивизионе?
— Они есть, хотя я бы их оценил в 30%. Может и немного, но мы в это верим. Нам бы попасть в переходные игры, уже это было бы достойным для нас результатом в текущей ситуации. Для нас важно набирать очки уже в ближайших матчах. Никак нельзя откладывать все до последних игр.
— Ты пропустил сегодня три мяча. Этого можно было избежать?
— Первый мяч я пропустил от Буяльского на 5-й минуте. Виталий пробил между ног нашему защитнику, я кинулся в один угол ворот, а он пробил в другой. Второй мяч – это автогол от Немчанинова. В концовке встречи я ждал удар от Ваната, перекрывал этот возможный удар. А забил Волошин, здесь немного не доиграл наш крайний защитник.
— Какое настроение сейчас в раздевалке "Миная"?
— Все расстроены, проигрывать никто не любит. Хотя Желько Любенович похвалил нас за игру. Но, хорошо играть, не значит добиваться положительного результата, - резюмировал Бандура.
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