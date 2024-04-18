Витенчук: Минай не опустил руки и при счете 1:2 продолжал идти в атаку

Центральный полузащитник "Миная" Вадим Витенчук поделился своим мнением об итогах доигровки поединка 16-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3).

— Вадим, с какими мыслями вы выходили на газон стадиона имени Валерия Лобановского.

— Мы всегда хотим добиваться победы. Понятно, что мы противостояли сильному клубу. Ничья, это не то, что мы хотели, но было бы неплохо.

— Уже к 29-й минуте вы проигрывали со счетом 0:2. Что сломалось в командном механизме вашей команды?

— Нужно все проанализировать. Но мы не опустили руки и при счете 1:2 продолжали идти в атаку. Лучший шанс у нас был, я считаю, у Владислава Семотюка – после розыгрыша углового, он мог сделать счет 2:2. При ничейном счете мы смогли бы задуматься и о победе.

Читайте также Голкипер Миная: В первом тайме Динамо нас просто возило

— Что нужно делать игрокам "Миная" для того, чтобы первыми открывать счет?

— Быть более внимательными. И моменты у нас есть, это уже хорошо. Конечно, хочется забивать первыми. А, уже проигрывая, вы все видите наше желание отыграться.

— 16-е место в таблице давит на вас?

— Выходя на футбольное поле, мы не думаем, на каком мы находимся месте в турнирной таблице. Ясно, что после побед всегда приятнее смотреть в таблицу. Нам нужны победы в официальных матчах.

— У вас впереди встреча с "Рухом" в родных стенах. Успеете восстановиться до понедельника?

— Думаю, успеем. Вечером на поезде мы отправимся в Ужгород. Восстановление у нас достаточно квалифицированное.

— Ритм два матча в неделю – этот календарь уже стал привычным для "Миная"?

— С этим проблем нет. Почти на всех есть позициях, у нас есть конкуренция. Кто-то с лавочки выйдет и может сыграть еще лучше игрока основы.

— Футболисты некоторых команд, кто уже играл в этом сезоне в Ужгороде, на стадионе "Минай", говорят, что трава на вашем стадионе очень высокая. Поэтому и сложно там побеждать. Что можете им ответить?

— Я не знаю, какой стандарт для стрижки газона, но, где-то выше трава, где-то, ниже. Кто-то поле сильно заливает перед игрой, кто-то вообще не поливает поле. Нам легче дома набирать очки. Это вполне нормально. Будем делать все, чтобы победить в следующем туре "Рух", - сказал Витенчук.