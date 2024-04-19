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Федоривский: Заступ во время пенальти в игре с Минаем стал для меня уроком

Премьер-лига

Голкипер "Оболони" провел работу над ошибками

Федоривский: Заступ во время пенальти в игре с Минаем стал для меня уроком

Фото: ФК Оболонь

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Вратарь "Оболони" Назарий Федоривский прокомментировал боевую ничью в перенесенном матче 15-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

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"Мы готовились к этой игре и знали что ждать от соперника. Нам было известно, что "Александрия" очень хорошо контролирует мяч, выходит в атаку через короткий-средний пас. Мы старательно готовились, ставили блок, пытались перебивать линию. Однако, в первом тайме у нас не все удалось. Во втором тайме мы выровняли игру и учитывая то, что был ветер в направлении соперника мы смогли бежать за спину и поэтому создавали гораздо больше атак и в то же время не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот.

Если брать во внимание, то что на 85-й минуте мы побеждали, то 2:2 не совсем удачный результат. Но если сравнивать с тем, что происходило на 90+7 минуте, то это прекрасный результат. Мы показали характер, смогли забить этот важный мяч. Сейчас каждое заработанное очко - это очень важно.

Заступ во время пенальти в игре с "Минаем" стал для меня уроком. Сегодня с первого раза удалось отбить и не было ко мне вопросов. Можно сказать, что я проанализировал этот эпизод и провел работу над ошибками", - сказал Федоривский в эфире УПЛ ТВ.

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ФК Александрия Оболонь (Киев) Назарий Федоривский
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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