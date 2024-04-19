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Президент Металлиста 1925: Скрипник сказал: "Надо Гармаш - вот вам Гармаш, пожалуйста"
Главное слово в построении команды за тренером
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал, кто был инициатором приглашения в команду полузащитника Дениса Гармаша.
"Если на позицию главного тренера пришел Скрипник, то что бы я себе там не рисовал в своей голове, главное слово за ним в построении команды. Он сказал: "Надо Гармаш" – вот вам Гармаш, пожалуйста", - сказал Носов в интервью интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.
Напомним, Гармаш присоединился к "Металлисту 1925" в зимнее трансферное окно, подписав контракт на полтора года. В футболке харьковчан он уже отыграл 6 матчей и забил 1 гол.
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