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Ворскла - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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Команды Ярослава Вишняка и Сергея Долганского очным поединком закроют первый игровой день 25-го тура родной УПЛ. "Ворскла" в Полтаве будет принимать ковалевский "Колос". Предыдущий матч этих коллективов в текущей кампании завершился нулевой ничьей. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Романом Блавацким.
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В поединке первого круга команды сыграли 0:0
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур
20 апреля 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" 18:00 "Колос"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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