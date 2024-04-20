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Ворскла - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Facebook ФК Кривбас

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды Ярослава Вишняка и Сергея Долганского очным поединком закроют первый игровой день 25-го тура родной УПЛ. "Ворскла" в Полтаве будет принимать ковалевский "Колос". Предыдущий матч этих коллективов в текущей кампании завершился нулевой ничьей. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Романом Блавацким.

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В поединке первого круга команды сыграли 0:0

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур
20 апреля 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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