Ворскла - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Команды Ярослава Вишняка и Сергея Долганского очным поединком закроют первый игровой день 25-го тура родной УПЛ. "Ворскла" в Полтаве будет принимать ковалевский "Колос". Предыдущий матч этих коллективов в текущей кампании завершился нулевой ничьей. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Романом Блавацким.

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В поединке первого круга команды сыграли 0:0

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

20 апреля 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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