Народный депутат: Затягивание расследований дел о возможной коррупции в УАФ вызывает дополнительные вопросы

17-го января 2020-го года состоялось третье заседание временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможного факта злоупотребления властью главой УАФ Андреем Павелко. На этом заседании комиссия выяснила, что за полтора года правоохранительными органам не было сделано почти никаких следственных действий относительно возможных фактов коррупции в УАФ. В эксклюзивном комментарии UA-Футболу член ВСК, народный депутат Украины Игорь Кривошеев пояснил, какова цель заложена в заявление-обращение, направленное комиссией к руководящим лицам государства.

- Обращение ВСК к руководству государства относительно бездеятельности правоохранительных органов должно стимулировать последних предоставить нам ответы, которые украинское общество ждет уже годами, - говорит Игорь Кривошеев. - Коррупция, касающаяся спорта, влияет и на международный имидж нашего государства, поэтому затягивание таких дел недопустимо. Если обвинения подтвердятся – виновные должны быть наказаны, если не подтвердятся – мы должны публично опровергнуть информацию о коррупционной составляющей. Это здоровый правовой процесс. А затягивание расследований вызывает только дополнительные вопросы, - отметил народный депутат.

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Добавим также, что следующее заседание ВСК запланировано на 7-е февраля 2020-го года и на него будут приглашены представители правоохранительных органов. Как известно, НАБУ провело обыски в офисах "ФФУ Продакшн" и ООО "Спорт Технология", изъяло ряд протоколов, материалов и договоров. Эти сведения и документы есть в наличии ВСК, но главная задача комиссии – выяснить, почему правоохранительными органами не было проведено надлежащего расследования возможных преступлений, совершенных руководителями УАФ.