Украина против Франции и Польши. Чего лишил нас проклятый вирус

После того как Андрей Шевченко определился со структурой и моделью игры сборной Украины, с тактическим построением (а не с кадровым сочетанием) тренер экспериментировал редко. Сразу вспоминается матч Лиги наций со Словакией, когда Украина уже решила все турнирные задачи и попыталась сыграть с тремя защитниками. Сыграла, поэкспериментировала... и с треском провалилась. Больше Андрей Шевченко не пытался изобрести велосипед.

Были кадровые переустройства, но структура игры оставалась постоянной. Вот и в мартовских матчах против Франции и Польши, если бы они все же прошли в соответствии с графиком, вряд ли были бы эксперименты с тактикой. Тем более, в этом году должен был состояться чемпионат Европы и два с половиной месяца, которые оставались до начала турнира, его участники предпочли бы использовать максимально продуктивно с точки зрения укрепления командных связей.

Можем говорить лишь о каких-то кадровых нестандартных ходах. Это были бы матчи без Тараса Степаненко, Романа Яремчука и, возможно, Андрея Ярмоленко. Первые два точно не сыграли бы из-за проблем со здоровьем, а вот Ярмоленко, наверное, получил бы какое-то игровое время. Однако немного, ведь Андрей продолжает восстанавливать свое здоровье после травмы.

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Когда Украина играла без Тараса Степаненко в матчах против сборных Нигерии (сентябрь 2019-го) и Эстонии (ноябрь 2019-го), то красной нитью сквозь итоговые материалы журналистов была протянута тема зависимости рисунка игры украинцев от центрального полузащитника донецкого "Шахтера". Спорить трудно – Степаненко ключевой футболист сборной. Но с учетом непростой травмы игрока, Шевченко должен был бы искать эффективный вариант вместо Тараса. Кто мог сыграть на месте Степаненко во Франции и Польше? Сидорчук и Буяльский прописались в резервном списке, Иванисени не оказалось даже в заявке. Итак, Шепелев, Коваленко, Макаренко или новичок команды Игорь Харатин.

Макаренко в Украине играл преимущественно слева в обороне, однако после переезда в Бельгию (и в "Андерлехте", и в "Кортрейке") используется тренерами в центре поля. Было бы крайне интересно посмотреть на его игру под руководством Шевченко: была бы это реальная заявка на участие в чемпионате Европы, или же просто обычная проверка резерва вроде Иванисени или Харатина? Остается без ответа.

В одном из двух матчей, безусловно, получил бы свой шанс Артем Кравец. Ведь глупо было бы нагружать Жуниора Мораеса двумя поединками по девяносто минут. Здесь вопрос в другом: если бы поединки не перенесли из-за эпидемии, не дополнил ли бы Андрей Шевченко заявку Владиславом Супрягой (он был в резервном списке на мартовские поединки)? Или еще лучше: не довызвал ли бы Александра Филиппова из "Десны"? Будем откровенны, тот заслужил свой шанс. Возможно, даже больше, чем Артем Кравец.

Неожиданно у сборной Украины были бы проблемы с флангами полузащиты. Об Андрее Ярмоленко, точнее, об его не идеальной физической форме, мы уже говорили. Доверять Марлосу тоже опасно: бразилец с украинским паспортом существенно сдал в "Шахтере" и сейчас не является игроком беспрекословно основным ни в клубе, ни в сборной. Коноплянка? Давайте лучше не начинать >>>. Остается только Виктор Цыганков, который в "Динамо" в 2020-м году играл раз через раз. И футболисты, заявленные как защитники: Эдуард Соболь, Сергей Болбат, Александр Караваев. Любой из них способен сыграть в полузащите. Другое дело – насколько успешно?!

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И снова логика зазывает заглянуть в резерв – там оказался популярный в последнее время (в первую очередь – из-за трансферных новостей) Александр Зубков. Ценность его в том, что он может сыграть как в центре нападения, так и на фланге. Именно то, что понадобилось бы сборной в условиях кадрового дефицита в этих линиях.

Было бы интересно. Какие бы шансы были у Украины на положительный результат в этих топ-спаррингах? От матча с Польшей мы бы ожидали равной игры – это как минимум. Команда Шевченко приучила к хорошему, и добавила болельщикам смелости в процессе установления планки ожиданий. С французами было бы труднее, но мы знаем об особенностях этой команды. Дидье Дешам выиграл чемпионат мира, но в течение нескольких последних лет допускал также и осечки: поражение и ничья в противостоянии с Турцией, ничьи с Данией, Исландией и США, а еще раньше с, прости Господи, Беларусью и Люксембургом.

Вчера на нашем YouTube-канале как раз вспоминали все матчи сборной Украины против чемпионов мира – действующих и исторических. Против действующих королей футбольной планеты сыграли пять матчей, три из которых проиграли. Зато дважды сыграли вничью – как раз с Францией в 1999-м году. Всего же против грандов мирового футбола (команд, когда-то становившихся чемпионами планеты) провели 34-и матчи. Но для Андрея Шевченко это было бы лишь второе подобное испытание: первое он прошел достойно, не уступив Италии в товарищеском матче осенью 2018-го. Надеемся, что и с французами сыграем в ближайшее время. Пусть не в марте и не в апреле, но хотя бы в июне.

Беспардонно планы человечества были нарушены коварным вирусом. Но жизнь обязательного вернется в свое привычное русло, и о футболе мы будем говорить без подчинительного союза "если бы".