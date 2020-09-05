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Мораес: Тактически выполнили все, что требовал Шевченко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Жуниор подвел итоги победы над сборной Швейцарии

Мораес: Тактически выполнили все, что требовал Шевченко
Новина українською

Форвард донецкого “Шахтера" поделился впечатлениями от победы нашей сборной над Швейцарией.

"Это был отличный матч, потому что Швейцария очень сильная команда, они очень сильны физически. Мы проделали отличную работу. Тактически выполнили все, что требовал от нас главный тренер.

Очень хочу отличиться забитым голом, но как я говорю на протяжении всей своей карьеры, главное, чтобы команда побеждала и я помогал ей. Это самое главное. Когда Бог даст, тогда забью", - сказал Жуниор Мораес в эфире “Shakhtar News”.

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В статье: Андрей Шевченко сборная Украины Лига Наций Жуниор Мораес сборная Швейцарии
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Источник:
Shakhtar News
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