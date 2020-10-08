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При Шевченко в сборной Украины дебютировали 30 игроков
Последние пять - в матче с Францией
В товарищеском матче с Францией, который закончился
Свой первый поединок за "сине-желтых" провели Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко и Александр Зубков.
Таким образом, в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировали 30 исполнителей.
2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.
2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.
2018 Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.
2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.
2020: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков.
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