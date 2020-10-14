Бущан - лучший игрок матча Украина - Испания по версии WhoScored

Бущан: 7 мячей с Францией + работа над ошибками = 2 мяча с немцами; + работа над ошибками = 0 пропущенных мячей с испанцами. И ни одной ошибки на выходах - тупо кулаком подальше от ворот. Просто и надежно. Ну не красава? Приятно, что парень быстро учится!