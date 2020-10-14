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Бущан - лучший игрок матча Украина - Испания по версии WhoScored

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Бущан - лучший игрок матча Украина - Испания по версии WhoScored
Новина українською

Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча Лиги наций Украина – Испания (1:0).

Лучшим игроком матча с оценкой 8.6 был признан голкипер сборной Украины Георгий Бущан.

Также высокую оценку (7,5) получил украинский вингер Андрей Ярмоленко, ну а третье место с оценкой 7.2 получил центрхав сбоорной Испании Родри (луйший показатель у испанцев).

Бущан - лучший игрок матча Украина - Испания по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Украина Испания Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
14.10.2020 в 00:44
Бущан: 7 мячей с Францией + работа над ошибками = 2 мяча с немцами; + работа над ошибками = 0 пропущенных мячей с испанцами. И ни одной ошибки на выходах - тупо кулаком подальше от ворот. Просто и надежно. Ну не красава? Приятно, что парень быстро учится!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.10.2020 в 00:43
Молодец. С Немцами лучший и через 3 дня с Испанцами лучший. Так держать!!!
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kuandrew (Львов)
14.10.2020 в 00:34
Сказав би хтось про таке перед матчем - засміяли б напевно...молодець Бущанище
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