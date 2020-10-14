Национальная сборная Украины
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Бущан - лучший игрок матча Украина - Испания по версии WhoScored
Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча Лиги наций
Лучшим игроком матча с оценкой 8.6 был признан голкипер сборной Украины Георгий Бущан.
Также высокую оценку (7,5) получил украинский вингер Андрей Ярмоленко, ну а третье место с оценкой 7.2 получил центрхав сбоорной Испании Родри (луйший показатель у испанцев).
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
14.10.2020 в 00:44
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.10.2020 в 00:43
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kuandrew (Львов)
14.10.2020 в 00:34
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