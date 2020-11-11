Национальная сборная Украины
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Хорошо ли вы разбираетесь в истории польского футбола - тест от UA-Футбол
Ответите на 10 вопросов за три минуты?
Сегодня, 11 ноября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Польши. Это уже будет девятое противостояние, пока статистика равная - по три раза побеждали обе сборные, еще дважды фиксировалась ничья.
В контексте предстоящего поединка предлагаем вам проверить насколько хорошо вы разбираетесь в истории польского футбола, пройдя наш тест.
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