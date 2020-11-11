Хорошо ли вы разбираетесь в истории польского футбола - тест от UA-Футбол

Сегодня, 11 ноября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Польши. Это уже будет девятое противостояние, пока статистика равная - по три раза побеждали обе сборные, еще дважды фиксировалась ничья.

В контексте предстоящего поединка предлагаем вам проверить насколько хорошо вы разбираетесь в истории польского футбола, пройдя наш тест.