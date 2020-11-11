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Национальная сборная Украины

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Хорошо ли вы разбираетесь в истории польского футбола - тест от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ответите на 10 вопросов за три минуты?

Хорошо ли вы разбираетесь в истории польского футбола - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 ноября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Польши. Это уже будет девятое противостояние, пока статистика равная - по три раза побеждали обе сборные, еще дважды фиксировалась ничья.

В контексте предстоящего поединка предлагаем вам проверить насколько хорошо вы разбираетесь в истории польского футбола, пройдя наш тест.

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В статье: Роберт Левандовский Национальная сборная Польши квиз от UA-Футбол
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