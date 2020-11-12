Тренер сборной Польши: Украина доминировала, мы играли с очень хорошим соперником

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча против сборной Украины, в котором Кадра одержала победу со счетом 2:0.

Мы рады победе, ведь играли с очень хорошим соперником. Нам повезло, что соперник не забил пенальти, но это всегда плюс, когда ты выигрываешь у сильной команды. Я осознаю, что в этом матче мы допускали много ошибок, особенно во втором тайме, когда вели 2:0, но нам не хватало расчета и спокойствия.

Бженчек не считает, что ключевым моментом игры стал нереализованный одиннадцатиметровый:

Вся ситуация возникла в результате ненужной потери в середине поля, после чего соперники провели контратаку. Мы предупреждали игроков перед игрой, что Украина умеет использовать такие потери, имея большой потенциал в центре поля. Мы получили очень хороший материал для анализа. Мы осознаем, что победа была счастливой, но важной. Соперник доминировал, но не потому, что мы не были агрессивными, я этого не допускаю. Мы просто слишком поздно прессинговали украинском, поэтому предоставляли пространство.

Тренер польской команды оценил игру Пётра Зелинского, который только вернулся в строй после коронавируса:

Я думаю, что он сыграл очень хорошо, но мы не хотели рисковать, чтобы он играл больше хотя бы на 10 или 15 минут. Я думаю, что первой такой тренировочной дозы и количества минут, которые он получил после болезни, достаточно. Он нужен для будущих встреч. В его случае самое главное - это полностью подготовиться к большим нагрузкам. Для меня он игрок мирового класса, я очень рассчитываю на него в следующих двух поединках. Мы будем наблюдать, как реагирует его тело.

Оценивая выступления нескольких других игроков, Бженчек отметил дебют Плачеты, большое желание Милика, результативное действие Пёнтека, а также действия голкипера:

Я очень хорошо оцениваю Лукаша Скорупского. Спасенный пенальти, потому что так надо к нему относиться, плюс его действия после дальних ударов, его отношение способствовало игре на ноль.

Также наставник Кадры согласился с Андреем Шевченко, что поле было очень плохим:

К счастью, никто не получил ни одной серьезной травмы. Я могу только подтвердить то, что Андрей Шевченко сказал о состоянии газона.

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