Шуховцев: Сейчас важно поддержать Лунина, а ему постараться забыть этот матч

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев поделился своими впечатлениями об игре голкипера сборной Украины Андрея Лунина в товарищеском матче с Польшей (0:2).

"После вчерашнего поединка в Хожуве некоторые эксперты заявили, что Андрей Лунин еще не дорос до уровня сборной Украины. Я так не считаю. Несмотря на его досадную техническую оплошность, что позволило полякам открыть счет, на мой взгляд , Лунин продолжает оставаться одним из сильнейших вратарей Украины и не удивлюсь, если Андрей Шевченко доверит ему пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги наций.

Сейчас тренерскому штабу сборной Украины есть из кого выбирать и многое будет зависеть от игрового тонуса вратарей, их психологической устойчивости.

Знаете, у вратарей работа такая: можно потянуть несколько "мертвых" мячей, но совершить одну ошибку, приведшую к взятию ворот и об этом будут помнить продолжительное время, даже годы. А вот на тех полевых игроков, которые не реализовывают пенальти или промахиваются с убойных позиций, почему-то мало кто обращает внимание. Поэтому будем считать, что свою, как говорят, "бабочку" в играх за сборную Андрей Лунин уже пропустил и все для него начинается с чистого листа. Сейчас важно поддержать парня, а я ему бы посоветовал все хорошенько проанализировать и постараться забыть этот матч. Я верю в Андрея Лунина и убежден, что он сумеет доказать: эта ошибка в Хожуве - досадная случайность.

В целом же, мне футбол в исполнении сборной Украины понравился. Каждый из футболистов четко знал свой маневр, командные действия произвели приятное впечатление. Вот только с реализацией не сложилось, но ничего страшного, будем считать, что голы наши ребята приберегли на ближайшие поединки Лиги наций", - сказал Шуховцев.