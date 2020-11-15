Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни

Воскресный день для сборников начался с ПЦР-тестов. Результаты будут готовы, когда команда уже будет в Люцерне. Перелет был запланирован на 15:30.

В первой половине дня сборники провели тренировку, во время которой разделились на две группы. 10 полевых игроков вчерашнего основного состава провели восстановительное тренировки. Остальные семь, вышедшие на замену или не были задействованы в игре, занимались полноценно.

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Напомним, что в матче с немцами повреждения получили Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

После обеда лагерь национальной сборной отправился в аэропорт Лейпцига, откуда на него ожидал перелет в Цюрих. Затем украинцы преодолеют 50 км автобусом до Люцерна, где и будет происходить заключительный матч Лиги наций против швейцарцев 17 ноября в 21:45.

Пресс-конференция Андрея Шевченко и игрока сборной состоится завтра в 18:30 по киевскому времени в онлайн-режиме. Через полчаса начнется официальная передматчевая тренировка сине-желтых на стадионе "Свисспорарена".