  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

К сожалению, в список дел входит и восстановление от травм

Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни
Новина українською

Воскресный день для сборников начался с ПЦР-тестов. Результаты будут готовы, когда команда уже будет в Люцерне. Перелет был запланирован на 15:30.

В первой половине дня сборники провели тренировку, во время которой разделились на две группы. 10 полевых игроков вчерашнего основного состава провели восстановительное тренировки. Остальные семь, вышедшие на замену или не были задействованы в игре, занимались полноценно.

Фотогалерея

Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 1Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 2Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 3Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 4Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 5Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 6Тестирование, восстановление и перелет. Расписание сборной Украины на ближайшие дни - фото 7

Напомним, что в матче с немцами повреждения получили Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

После обеда лагерь национальной сборной отправился в аэропорт Лейпцига, откуда на него ожидал перелет в Цюрих. Затем украинцы преодолеют 50 км автобусом до Люцерна, где и будет происходить заключительный матч Лиги наций против швейцарцев 17 ноября в 21:45.

Пресс-конференция Андрея Шевченко и игрока сборной состоится завтра в 18:30 по киевскому времени в онлайн-режиме. Через полчаса начнется официальная передматчевая тренировка сине-желтых на стадионе "Свисспорарена".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Национальная сборная Швейцарии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 17:12
Разупыханый молодчик!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...