Буяльский: Я особо пользы не приношу сборной. Конфликта с Шевченко нет

Это мне напоминает, как Блохин с Назаренко поступал... В сборную вызывал, а на поле не выпускал. А потом спустя лет 5 сказал, что это была его ошибка. Что надо было Назаренка выпускать. Вот и Шевченко сейчас не замечает Буяльского. Хотя Буяльский сейчас в форме и лучше и Беседина и Мораеса... про Коваленко, Ярмоленко, Коноплянку я даже не говорю)