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Буяльский: Я особо пользы не приношу сборной. Конфликта с Шевченко нет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек "Динамо" спокойно воспринял, что снова не попал в первую команду страны

Буяльский: Я особо пользы не приношу сборной. Конфликта с Шевченко нет

УАФ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мыслями насчет того, что не попал в расширенный список игроков национальной сборной Украины на поединки в марте.

"Я был уже там, 3 или 4 года меня вызывали. Я особо пользы не приношу команде. С Люксембургом вышел на 5 минут на позиции правого защитника, с Косово вышел на минут 5-7. Это я говорю об официальных матчах. Не вызвали – ничего страшного, я сконцентрирован на клубе. Наверное, клубу я приношу больше пользы, чем сборной.

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Ни на кого не обижаюсь, это футбольный момент. Уважаю главного тренера сборной, буду болеть за команду. Никакого конфликта с Андреем Шевченко нет, как пишут. Он приезжает на матчи "Динамо". Когда видимся, всегда здороваемся – нормальные отношения", – рассказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
"ПРОФУТБОЛ Digital"

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Комментарии (4)
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vituynia (Черкассы)
07.03.2021 в 22:13
Некоторые,типа Коваленко или Мораес вообще никогда никакой пользы не приносили,но это же не мешает их вызывать в сборную.Думаю здесь всё же личная неприязнь Шевы,как бы там кто не говорил и ничего с этим не поделаешь.
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Пришта Литин (Київ)
07.03.2021 в 22:07
Буя как минимум не хуже тех, кого Шева вьізвал в сборную, и думаю там погоду не испортит.
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Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 22:01
Реально он там вообще не нужен!!!! Зачем столько лирики по этому поводу????
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0
-3
Smersh (Днепродзержинск)
07.03.2021 в 21:58
Это мне напоминает, как Блохин с Назаренко поступал... В сборную вызывал, а на поле не выпускал. А потом спустя лет 5 сказал, что это была его ошибка. Что надо было Назаренка выпускать. Вот и Шевченко сейчас не замечает Буяльского. Хотя Буяльский сейчас в форме и лучше и Беседина и Мораеса... про Коваленко, Ярмоленко, Коноплянку я даже не говорю)
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