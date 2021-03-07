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Буяльский: Я особо пользы не приношу сборной. Конфликта с Шевченко нет
Хавбек "Динамо" спокойно воспринял, что снова не попал в первую команду страны
УАФ / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мыслями насчет того, что
"Я был уже там, 3 или 4 года меня вызывали. Я особо пользы не приношу команде. С Люксембургом вышел на 5 минут на позиции правого защитника, с Косово вышел на минут 5-7. Это я говорю об официальных матчах. Не вызвали – ничего страшного, я сконцентрирован на клубе. Наверное, клубу я приношу больше пользы, чем сборной.
Ни на кого не обижаюсь, это футбольный момент. Уважаю главного тренера сборной, буду болеть за команду. Никакого конфликта с Андреем Шевченко нет, как пишут. Он приезжает на матчи "Динамо". Когда видимся, всегда здороваемся – нормальные отношения", – рассказал Буяльский.
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