"Будет совсем другая игра". Малиновский - о предстоящем матче с Францией

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке национальной команды к матчу со сборной Франции в отборе на ЧМ-2022, а также поделился впечатлениями от дебюта Коваленко в Серии А.

"Я думаю, что все в тонусе. Чемпионат заканчивается. Это очень важно. Это не та игра, которую мы играли с Францией, когда много ребят выпало. И это не та игра, которая была после отпуска с Испанией (0:4). Это будет совсем другая игра. Я думаю, все физически готовы, и это очень важно.

Игра против "Вероны" в Серии А? Каждые три очка на вес золота. Все очень довольны. Хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов от "Реала". Сейчас чемпионат на первом месте.

Дебют Коваленко? Я его хочу поздравить. Витя очень хорошо работал на тренировках. Все должны понимать, что непросто заиграть в Италии, перейти в "Аталанту" и сразу делать какие-то фантастические вещи. Ему нужно время на адаптацию. Все в его руках. На тренировках видно, что он не выпадает, хорошо работает и у него многое получается. Просто первое время ему нужно было подтянуть физическую готовность. Сейчас он еще подтянет тактические моменты и я думаю, что он будет очень полезен для "Аталанты", - сказал Малиновский.