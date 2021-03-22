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Украинский хавбек Аталанты попал в команду недели Серии А по версии WhoScored

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Он отличился забитым голом и результативной передачей

Украинский хавбек Аталанты попал в команду недели Серии А по версии WhoScored

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Полузащитник бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии авторитетного портала WhoScored.

В рамках 28-го тура чемпионата Италии против "Вероны" украинский футболист провел на поле 86 минут. Он отличился забитым голом и результативной передачей. Его оценка - 8,6.

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Отметим, что в этой встречи дебютировал хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко. Он вышел на поле, на 87-й минуте, заменив соотечественника Руслана Малиновского.

Украинский хавбек Аталанты попал в команду недели Серии А по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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