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Буряк: На фоне сборной Франции динамовцы не потерялись, выглядели достойно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Оценка игры киевлян от экс-тренера Динамо

Буряк: На фоне сборной Франции динамовцы не потерялись, выглядели достойно

france football

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал игру футболистов "бело-синих" в матче сборной Украины против Франции (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022.

- Я ничего нового не скажу, одержали позитивный результат, хорошо сыграли и добыли очко в матче против непростой команды. У "бело-синих" всегда что-то получается, что-то не получается. Видно, что есть кондиции и, я думаю, что динамовцы на фоне сборной Франции не потерялись, а выглядели достаточно достойно.

Недооценка или переоценка соперника - две нехорошие вещи, но по всей вероятности после результата 7:1 Франция не настроилась на нашу сборную. Игра была сложная, но тем не менее, считаю, что еще 10 минут и можно было бы дожать соперника.

- Молодой игрок "Динамо" Илья Забарный уже адаптировался к требованиям тренерского штаба сборной Украины?

- Я считаю, что это уже не молодой футболист. Он давно играет на высоком уровне и у него хорошо это получается.

- Забитый гол сборной Украины - заслуга Сергея Сидорчука?

- В эпизоде с забитым мячом был удар от Сидорчука. Думаю, что это логичное решение записать гол на счет Сергея.

- Заметно трансформировался костяк сборной Украины, сейчас это киевское "Динамо"...

- Каждый тренер определяет состав команды. "Шахтер" сейчас не в тех кондициях, какой-то спад горняков. Игроки, которые выступают за сборную - лидеры на поле.

- Какие перспективы сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022?

- Сейчас сложно что-то говорить, каждая игра может стать решающей. Впереди сложные матчи с перелетами. Будем надеяться, что у нашей сборной все получится.

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В статье: Украина Леонид Буряк Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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