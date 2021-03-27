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Буряк: На фоне сборной Франции динамовцы не потерялись, выглядели достойно
Оценка игры киевлян от экс-тренера Динамо
france football
Экс-тренер "
- Я ничего нового не скажу, одержали позитивный результат, хорошо сыграли и добыли очко в матче против непростой команды. У "бело-синих" всегда что-то получается, что-то не получается. Видно, что есть кондиции и, я думаю, что динамовцы на фоне сборной Франции не потерялись, а выглядели достаточно достойно.
Недооценка или переоценка соперника - две нехорошие вещи, но по всей вероятности после результата 7:1 Франция не настроилась на нашу сборную. Игра была сложная, но тем не менее, считаю, что еще 10 минут и можно было бы дожать соперника.
- Молодой игрок "Динамо" Илья Забарный уже адаптировался к требованиям тренерского штаба сборной Украины?
- Я считаю, что это уже не молодой футболист. Он давно играет на высоком уровне и у него хорошо это получается.
- Забитый гол сборной Украины - заслуга Сергея Сидорчука?
- В эпизоде с забитым мячом был удар от Сидорчука. Думаю, что это логичное решение записать гол на счет Сергея.
- Заметно трансформировался костяк сборной Украины, сейчас это киевское "Динамо"...
- Каждый тренер определяет состав команды. "Шахтер" сейчас не в тех кондициях, какой-то спад горняков. Игроки, которые выступают за сборную - лидеры на поле.
- Какие перспективы сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022?
- Сейчас сложно что-то говорить, каждая игра может стать решающей. Впереди сложные матчи с перелетами. Будем надеяться, что у нашей сборной все получится.
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