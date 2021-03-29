Миколенко: Спасибо людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко высказался после своей результативной ошибки в матче с Финляндией (1:1) , которая привела к удалению и голу с пенальти гостей.

"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее", — написал Миколенко в Инстаграме.

В комментариях к посту поддержку Миколенко выразили Николай Морозюк, Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и другие известные футболисты.