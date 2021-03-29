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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Миколенко: Спасибо людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Защитник покинул расположение сборной

Миколенко: Спасибо людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко высказался после своей результативной ошибки в матче с Финляндией (1:1), которая привела к удалению и голу с пенальти гостей.

"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее", — написал Миколенко в Инстаграме.

В комментариях к посту поддержку Миколенко выразили Николай Морозюк, Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и другие известные футболисты.

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В статье: Украина Финляндия Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (6)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.03.2021 в 23:11
Уходить нужно в топ чемпионат иначе деградирует полностью!!!! И играть слева в защите,а не в центре!!!!
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zko64 (шепетовка)
29.03.2021 в 23:05
Віталік все добре. Помилки бувають у кожного. І роблять людей сильнішими. А декватні вболівальники зрозуміють, а на хейтерів не треба звертати увагу.
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 22:57
В СаШо помилка була більш серйозною, але нічого. послав всіх далеко і грав. А скільки було пятів у ляпова? Головне не звертати увагу на те що пишуть всякі .......пі-пі.
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Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 22:56
Помилитися може кожний. Нападники не забивають в порожні ворота з 3-х метрів, воротарі пропускають мячі, що котяться, поміж ніг. Це - футбол. Розмова має бути взагалі не про цю помилку, а про те, що Миколенко зупинився в розвитку. Навіть навпаки: 3 роки тому він був більш чіпким у захисті і більш гострим у нападі. Тож якщо Віталій не хоче піти шляхом Віті Коваленка, то йому треба якось організувати свій навчально-тренувальний процес і краще працювати над розвитком своїх вмінь.
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 23:00
які 3 роки сердешний?
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 22:48
всё нормально это ерунда по сравнению с Ротанем опять убил опозорил молодёжку а главное УКРАИНУ унизил и расказывает сказки --ты хоть понял свою ошибку а эта пустышка работает только языком с пустой головой --вот это и страшно держать такого недотёпу --слуги футбола уже давно пришло время ГНАТЬ ФИЗРУКА РОТАНЯ
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