Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Спасибо людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее
Защитник покинул расположение сборной
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко высказался после своей результативной ошибки
"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее", — написал Миколенко в Инстаграме.
В комментариях к посту поддержку Миколенко выразили Николай Морозюк, Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и другие известные футболисты.
Популярное сейчас
- Конфликт в сборной Франции. Марсьяль отказался пожать руку Мбаппе
- СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать
- Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот
- Лунин получил наказание от партнеров по сборной Украины
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО