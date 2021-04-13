Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Першої приватної броварні к УАФ Маркетинг

Хозяйственный суд Киева рассмотрел дело и частично удовлетворил иск "Першой приватной броварни" к "УАФ Маркетинг".

"Перша приватна броварня" настаивала на том, что она имела первоочередное право на продление спонсорского соглашения с УАФ. Таким образом, договор между "УАФ Маркетинг" и "Карлсбергом", подписанный в январе 2021 года, по мнению компании должен был считаться недействительным.

Суд принял решение, что иск "Першой приватной броварни" должен быть удовлетворен частично.

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"УАФ Маркетинг" запрещается использовать статусы "Новый национальный спонсор сборной Украины", "Премиум-спонсор национальной сборной Украины" и тому подобные с участием компаний по производству пива.

Также нельзя использовать официальную эмблему ассоциации при рекламе пива. Аналогичное решение принято и относительно компании "Карлсберг Украина" – ей нельзя называться "Национальным спонсором сборной Украины" и использовать эмблему УАФ в рекламе.

Решение войдет в силу, если ответчик не подаст апелляцию на решение суда.

Также отметим, что торговой маркой "Львівське" владеет "Карлсберг Украина".