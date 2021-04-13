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Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Першої приватної броварні к УАФ Маркетинг
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uaf.ua
Хозяйственный суд Киева рассмотрел дело и частично удовлетворил иск "Першой приватной броварни" к "УАФ Маркетинг".
"Перша приватна броварня" настаивала на том, что она имела первоочередное право на продление спонсорского соглашения с УАФ. Таким образом, договор между "УАФ Маркетинг" и "Карлсбергом", подписанный в январе 2021 года, по мнению компании должен был считаться недействительным.
Суд принял решение, что иск "Першой приватной броварни" должен быть удовлетворен частично.
"УАФ Маркетинг" запрещается использовать статусы "Новый национальный спонсор сборной Украины", "Премиум-спонсор национальной сборной Украины" и тому подобные с участием компаний по производству пива.
Также нельзя использовать официальную эмблему ассоциации при рекламе пива. Аналогичное решение принято и относительно компании "Карлсберг Украина" – ей нельзя называться "Национальным спонсором сборной Украины" и использовать эмблему УАФ в рекламе.
Решение войдет в силу, если ответчик не подаст апелляцию на решение суда.
Также отметим, что торговой маркой "Львівське" владеет "Карлсберг Украина".
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