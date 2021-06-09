Стало известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром

В заключительном контрольном матче перед Евро-2020 сборная Украины в Харькове разгромила команду Кипра со счетом 4:0.

В товарищеском матче не приняли участие Сергей Сидорчук, Александр Тымчик и Виктор Цыганков. Все трое будут тренироваться уже по прибытии команды в Румынию.

Как сообщает источник, Сидорчук на матч с Кипром не попал из-за ротации состава. У Тымчика был спазм мышцы, а Цыганкова тренеры решили поберечь к матчу с Нидерландами.

Напомним, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.