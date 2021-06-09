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Стало известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром

Национальная сборная Украины
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Игроки будут тренироваться уже по прибытии команды в Румынию

Стало известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

В заключительном контрольном матче перед Евро-2020 сборная Украины в Харькове разгромила команду Кипра со счетом 4:0.

В товарищеском матче не приняли участие Сергей Сидорчук, Александр Тымчик и Виктор Цыганков. Все трое будут тренироваться уже по прибытии команды в Румынию.

Как сообщает источник, Сидорчук на матч с Кипром не попал из-за ротации состава. У Тымчика был спазм мышцы, а Цыганкова тренеры решили поберечь к матчу с Нидерландами.

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Напомним, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук Виктор Цыганков Александр Тымчик
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