Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, почему Сидорчук и Тымчик не сыграли в матче с Кипром
Игроки будут тренироваться уже по прибытии команды в Румынию
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
В заключительном контрольном матче перед Евро-2020 сборная Украины в Харькове разгромила команду Кипра со счетом 4:0.
В товарищеском матче не приняли участие Сергей Сидорчук, Александр Тымчик и Виктор Цыганков. Все трое будут тренироваться уже по прибытии команды в Румынию.
Как сообщает источник, Сидорчук на матч с Кипром не попал из-за ротации состава. У Тымчика был спазм мышцы, а Цыганкова тренеры решили поберечь к матчу с Нидерландами.
Напомним, что сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Популярное сейчас
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Педриньо в Шахтере, травма Бензема, Моргенштерн в плейлисте сборной. Главные новости от 8 июня
- Шахтер близок к подписанию форварда Аякса за10 млн евро
- В Госдуме России призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО