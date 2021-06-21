Национальная сборная Украины
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Whoscored: Бущан – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией, Яремчук - худший
Оценки за матч
Фото - Олександр Приходько
Известный статистический портал Whoscored подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Евро-2020
Лучшим игроком в составе сборной Украины был признан голкипер Георгий Бущан, который получил оценку 6.9.
Худший в составе украинцев с оценкой 5.8 - Роман Яремчук.
Игрок матча – австриец Давид Алаба с оценкой 8.0.
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