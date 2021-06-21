Whoscored: Бущан – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией, Яремчук - худший

Привет "профессиональным" комментаторам и любителям минусовать. Для Вас, на Бис: Яремчук — Дно! Никакой в прессинге, да и когда был шанс (на 88-й) отдать прострел на Беседина (пустые ворота) — пробил с острого угла. Дай Бог выйдем в 1/8, но к Шеве Большая просьба — дай шанс Бесу (весь матч), он не подведет. Если и не забьет, минимум двоих соперников, Вымотает в Хлам.