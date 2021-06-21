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Национальная сборная Украины

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Whoscored: Бущан – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией, Яремчук - худший

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Оценки за матч

Whoscored: Бущан – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией, Яремчук - худший

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Известный статистический портал Whoscored подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Евро-2020 Украина – Австрия (0:1).

Лучшим игроком в составе сборной Украины был признан голкипер Георгий Бущан, который получил оценку 6.9.

Худший в составе украинцев с оценкой 5.8 - Роман Яремчук.

Игрок матча – австриец Давид Алаба с оценкой 8.0.

Whoscored: Бущан – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией, Яремчук - худший - изображение 1
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В статье: Украина Австрия Георгий Бущан Роман Яремчук
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Комментарии (15)
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MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 22:50
Яремчук провел слабый матч, но были еще более слабые игроки в матче, Караваев, Малиновский и Зинченко были сегодня очень слабы
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+1
-2
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djeff2015 (Запорожье)
21.06.2021 в 22:44
Хуже Зины..только Шева.
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+2
-1
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 22:28
Да, нашли худшего. Центрфорварда, до которого не доходил, да и не мог дойти по такой игре мяч. О - объективность.
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+3
-3
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:15
Худшим сегодня в составе сборной Украины был Шевченко! И это очень заметно!
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+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:17
Шевченка переиграл даже тренер Македонии во втором тайме, но мастерства им не хватило.
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+5
0
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:19
Если бы Шевченка, а то просто его помощников....
+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 22:14
Ну найгірший... тренерський штаб! Цікаво хоч у одній збірній є прецеденти, щоб ВІСІМ гравців основи за вісім діб зіграли біля дві с половиною сотні мінут? Ну і вболівальники повинні забувати вони з нами ОДНІЄЇ КРОВІ! Тобто завищенні вимоги до інших і посередні до себе збірникам теж притаманні!
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+2
0
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:13
Худшие: Зина, Малина и Беседина! А Яремчуку просто не повезло, что его вовремя не поменяли на Довбыка!
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+2
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:07
Как по мне - у этого Whoscored хреновая методика оценивания, которую надо дорабатывать, ибо очень часто их оценки не сходятся с тем, что видел во время матча
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+2
-6
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 22:05
Привет "профессиональным" комментаторам и любителям минусовать. Для Вас, на Бис: Яремчук — Дно! Никакой в прессинге, да и когда был шанс (на 88-й) отдать прострел на Беседина (пустые ворота) — пробил с острого угла. Дай Бог выйдем в 1/8, но к Шеве Большая просьба — дай шанс Бесу (весь матч), он не подведет. Если и не забьет, минимум двоих соперников, Вымотает в Хлам.
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+3
-5
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:18
Шанс для твоего Беса - уйти в небытие! И чем раньше, тем лучре!
Ответить
+3
-4
Papaye (Dnipro)
21.06.2021 в 22:26
Видимо человеку поплохело после просмотра игры, раз такое пишет. И не Бес, а Чёрт самый настоящий!!!!
+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:27
Яремчук - форвард, наконечник, он получил в конце игры шанс, который практически сам себе создал и должен был из неудобной позиции простреливать на деревянного Беседина?
Ответить
+2
-5
avatar
trafalgar (Запорожье)
21.06.2021 в 22:04
Яремчук точно не может быть худшим
Ответить
+5
-3
Skotparker
21.06.2021 в 22:21
Если бы забыл в конце пару сантиметров не хватило, то был бы лучшим игроком
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+1
-4


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