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Зеленский: Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы
Победа над Швецией впечатлила президента Украины
Лента
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал
"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро. Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.
Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы. Беседину – здоровья. Слава Украине", – написал Зеленский.
Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021
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