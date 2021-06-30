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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зеленский: Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Победа над Швецией впечатлила президента Украины

Зеленский: Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы

Лента

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды над сборной Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро. Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.

Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы. Беседину – здоровья. Слава Украине", – написал Зеленский.

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В статье: Украина Швеция Владимир Зеленский
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Комментарии (16)
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rivnenskyi (Рівне)
30.06.2021 в 02:38
Сьогодні Ізраїль грав?
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0
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
30.06.2021 в 02:44
ти точно з Рівного?
Ответить
0
0
kaput1980 (Херсон)
30.06.2021 в 02:15
Аааа, вообще спасибо за игру и надежду,,) мы помним 2012 метров гол
Ответить
+2
0
kaput1980 (Херсон)
30.06.2021 в 02:13
Героям Слава!
Ответить
+3
0
vmf1 (Киев)
30.06.2021 в 02:07
думаю, что Беседину надо 1) дать орден за то, что всю карму мелкого зеленого бедоносца он взял на себя 2) выставить зеленскому сумму компенсации принятого на себя ущерба для спасения команды
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 01:49
нашей сборной надо омолодиться а Ротань угробил всю молодёжку --ЗЕ прими меры убери его с команды а то слугам футбола всё подходит --хватит Украине позора стыдно за молодёжку а они были ЧМ это сделал тренер Петраков -его убрали и поставили пустышку Ротаня
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+1
-5
Зритель (Харьков)
30.06.2021 в 02:03
Смени пластинку.
Ответить
+1
-1
MU777777 (Дергачи)
30.06.2021 в 01:39
По ходу зелень модератор сайта))
Ответить
+1
-6
Fishing 555 (Rivne)
30.06.2021 в 01:38
За такий подарунок Зеля нагородить президента швеції героєм україни.
Ответить
+3
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 01:39
Якщо не посадять.
Ответить
+1
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
30.06.2021 в 02:42
добре, що забули, як шоколадний кинувся нагороджувати всіх і вся в останній місяць своєї президентської каденції, переплюнув Яника в кілька разів))
0
0
avatar
solik27 (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)
30.06.2021 в 01:32
Зеля іди кради гроші , навіщо ти лізеш у футбол.
Ответить
+3
-9
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:37
іди голосую за Пєтю - він не крав...
Ответить
+7
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 01:42
а вот и безмозглые подъехали
+2
-5
aleks68
30.06.2021 в 01:54
зелёная голота
+1
-5
magnum power (БОМЖ)
30.06.2021 в 01:40
Є інформація, Що Петро Порошенко особисто зателефонував головному тренеру збірної України з проханням випустити Довбика
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0
-4


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