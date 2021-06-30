Зеленский: Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды над сборной Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро. Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.

Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы. Беседину – здоровья. Слава Украине", – написал Зеленский.