  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Стороны согласовывают последние детали

Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.

Стороны еще не согласовали условия контракта. По данным Meta-ratings.com.ua, речь идет о месячной зарплате нового тренера в пределах 25-30 тысяч евро. Это на порядок меньше, чем было у его предшественника – Андрея Шевченко.

Читайте такжеПетраков хочет видеть Гусева в тренерском штабе сборной Украины – источник

Скорее всего, отношения будут узаконены до конца этой недели, ведь уже 29-30 августа главная команда страны начнет подготовку к очередным отборочным поединкам чемпионата мира – с Казахстаном и Францией.

Напомним, что Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ.

Читайте такжеВместо Лунина. Петраков довызвал ещё одного вратаря в сборную Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.08.2021 в 16:29
Вопрос не в том, кто сколько получал.... Кум Павелклко мог получать 100.000 в месяц, но с откатом 30-40 назад.... А крысы Павелко боятся чужих людей, поэтому иностранцы в сборную и не рассматривались....
Ответить
0
0
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
26.08.2021 в 15:37
Если "на порядок меньше", то у Шевы было 250 000 в месяц?. Ибо "на порядок" - это 1 - 10 - 100 - 1000...и т.д.
Ответить
+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
26.08.2021 в 15:46
Є прямий і переносний сенс цього словосполучення...
Ответить
+1
-1
alktus (Хмельницкий)
26.08.2021 в 15:46
Шева 70к получал.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...