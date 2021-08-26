Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.

Стороны еще не согласовали условия контракта. По данным Meta-ratings.com.ua, речь идет о месячной зарплате нового тренера в пределах 25-30 тысяч евро. Это на порядок меньше, чем было у его предшественника – Андрея Шевченко.

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Скорее всего, отношения будут узаконены до конца этой недели, ведь уже 29-30 августа главная команда страны начнет подготовку к очередным отборочным поединкам чемпионата мира – с Казахстаном и Францией.

Напомним, что Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ.