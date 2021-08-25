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Вместо Лунина. Петраков довызвал ещё одного вратаря в сборную Украины
Денис Бойко поможет национальной команде в сентябрьских матчах
В связи с положительным ПЦР-тест на COVID-19 голкипера "Реала" Андрея Лунина, что делает невозможным его участие в сентябрьском сборе национальной команды Украины, и.о. главного тренера Александр Петраков довызвал Дениса Бойко.
На счету голкипера киевского "Динамо" шесть матчей в составе сборной.
Ранее, напомним, вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина довызвали Андрея Пятова и Дмитрия Резника.
Напомним, ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина примет Францию, а 8 сентября в Пльзене проведет спарринг с Чехией.
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