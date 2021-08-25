Вместо Лунина. Петраков довызвал ещё одного вратаря в сборную Украины

В связи с положительным ПЦР-тест на COVID-19 голкипера "Реала" Андрея Лунина, что делает невозможным его участие в сентябрьском сборе национальной команды Украины, и.о. главного тренера Александр Петраков довызвал Дениса Бойко.

На счету голкипера киевского "Динамо" шесть матчей в составе сборной.

Ранее, напомним, вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина довызвали Андрея Пятова и Дмитрия Резника.

Напомним, ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина примет Францию, а 8 сентября в Пльзене проведет спарринг с Чехией.