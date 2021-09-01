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Главный тренер сборной Казахстана вылечился от COVID-19

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Пока неизвестно может ли он присутствовать на матче против Украины

Главный тренер сборной Казахстана вылечился от COVID-19

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сдал отрицательный тест на коронавирус.

Не уточняется, будет ли 52-летний специалист руководить командой в матче отбора ЧМ-2022 с Украиной, который состоится 1 сентября в 17.00.

Добавим, о том что у Байсуфинова был диагностирован COVID-19, стало известно 28 августа.

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В статье: Украина Казахстан Талгат Байсуфинов
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Источник:
kff.kz

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.09.2021 в 08:12
За 3 дня? Он точно не заразный???
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