Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной Казахстана вылечился от COVID-19
Пока неизвестно может ли он присутствовать на матче против Украины
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сдал отрицательный тест на коронавирус.
Не уточняется, будет ли 52-летний специалист руководить командой в матче отбора ЧМ-2022 с Украиной, который состоится 1 сентября в 17.00.
Добавим, о том что у Байсуфинова был диагностирован COVID-19, стало известно 28 августа.
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Источник:kff.kz
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.09.2021 в 08:12
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