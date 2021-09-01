Главный тренер сборной Казахстана вылечился от COVID-19

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сдал отрицательный тест на коронавирус.

Не уточняется, будет ли 52-летний специалист руководить командой в матче отбора ЧМ-2022 с Украиной, который состоится 1 сентября в 17.00.

Добавим, о том что у Байсуфинова был диагностирован COVID-19, стало известно 28 августа.