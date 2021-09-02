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Луческу: Ожидал, что в старте на Казахстан выйдет Цыганков - у него хороший период в клубе

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Мирча Луческу порассуждал о ничьей Казахстана и Украины

Луческу: Ожидал, что в старте на Казахстан выйдет Цыганков - у него хороший период в клубе

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынской прессе прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2).

"Эту игру должна была выигрывать Украина, но они и раньше допускали те же ошибки, хотя сама команда неплохая.

Украинцы не реализовали много моментов, также не оказалось в старте Малиновского, который в последних матчах тащил команду. Я ожидал, что на поле со стартовых минут выйдет и Циганков, потому что у него хороший период в клубе, у него хороший момент в карьере.

Бывают моменты, когда случай играет важную роль в футболе. Это первый матч нового тренера, казахи играли дома при поддержке болельщиков. При таком уровне конкуренции у принимающих стран поддержа болельщиков многое значит", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Украина Казахстан Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.09.2021 в 20:08
В клубах у всех хорошие периоды. Вот только в сборной хороший период лишь у Павелки...
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Я так думаю... (КиЇв)
02.09.2021 в 19:41
Луческу: «Караваев — не защитник, он лучше чувствует себя на фланге атаки. Я не использую его в обороне, только в нападении, там его производительность выше. Ожидал увидеть на поле Цыганкова. У него хороший игровой отрезок за клуб, и в целом он переживает позитивный момент в карьере». Посылы ГТ сборной? ;)
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+1
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ArchiArchi
02.09.2021 в 19:20
Когда этот Малиновский последний раз тащил в сборной?
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0
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