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Луческу: Ожидал, что в старте на Казахстан выйдет Цыганков - у него хороший период в клубе
Мирча Луческу порассуждал о ничьей Казахстана и Украины
uaf.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынской прессе прокомментировал ничью
"Эту игру должна была выигрывать Украина, но они и раньше допускали те же ошибки, хотя сама команда неплохая.
Украинцы не реализовали много моментов, также не оказалось в старте Малиновского, который в последних матчах тащил команду. Я ожидал, что на поле со стартовых минут выйдет и Циганков, потому что у него хороший период в клубе, у него хороший момент в карьере.
Бывают моменты, когда случай играет важную роль в футболе. Это первый матч нового тренера, казахи играли дома при поддержке болельщиков. При таком уровне конкуренции у принимающих стран поддержа болельщиков многое значит", - сказал Луческу.
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