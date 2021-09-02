Луческу: Ожидал, что в старте на Казахстан выйдет Цыганков - у него хороший период в клубе

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынской прессе прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2) .

"Эту игру должна была выигрывать Украина, но они и раньше допускали те же ошибки, хотя сама команда неплохая.

Украинцы не реализовали много моментов, также не оказалось в старте Малиновского, который в последних матчах тащил команду. Я ожидал, что на поле со стартовых минут выйдет и Циганков, потому что у него хороший период в клубе, у него хороший момент в карьере.

Бывают моменты, когда случай играет важную роль в футболе. Это первый матч нового тренера, казахи играли дома при поддержке болельщиков. При таком уровне конкуренции у принимающих стран поддержа болельщиков многое значит", - сказал Луческу.