Пятов: Был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Казахстаном (2:2) и поделился ожиданиями от игры с Францией.

"В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Ошибки были как индивидуальные, так и технические, тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй и третий раз, все сложилось бы по-другому. А так, где-то расслабились, где-то не продержались, где-то не забили, и это привело к такому результату. Статистика в нашу пользу — это дело такое. Нужно реализовывать свои шансы. У кого-то два момента, и он дважды забивает, у кого-то 10 — и тоже дважды. Это футбол, и здесь прямой логики не бывает. За это его и любят, ведь эта игра непредсказуемая. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше, ведь пока все еще в наших руках. Я думаю, если все правильно проанализируем, то результат придет.

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По пропущенным мячам в матче с Казахстаном — у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что били в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, которые не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но… Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там. Он попал мне в мертвую зону — это понимаю и я, и тренеры. Некоторые люди не понимают, но ничего. Я к этому привык. Был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все началось с наших нападающих, со всей ситуации. Вбросили из-за боковой — почему не стать выше, не накрыть соперника? Дальше проиграли борьбу, целый ряд всего. Конечно, все видят виноватыми последних, кто не удержал соперника и кто пропустил. Надо глубже разбираться, и тренеры это знают, и команда понимает. Это коллективная ответственность. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили, мол, в следующий раз. А у нас, вратарей, права на ошибку нет.

Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи, тот же последний — с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли 1:1. Мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе, примерно как они играют. Будем действовать внимательно, закрывать их и страховать, а у нас момент точно появится. Все же играем дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион поможет нам. Мы должны быть единым целым, - сказал Пятов.

Напомним, матч Украины - Франция состоится завтра, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.