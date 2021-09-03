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Национальная сборная Украины

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Пятов: Был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Голкипер сборной Украины высказался о ничьей с Казахстаном

Пятов: Был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Казахстаном (2:2) и поделился ожиданиями от игры с Францией.

"В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Ошибки были как индивидуальные, так и технические, тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй и третий раз, все сложилось бы по-другому. А так, где-то расслабились, где-то не продержались, где-то не забили, и это привело к такому результату.

Статистика в нашу пользу — это дело такое. Нужно реализовывать свои шансы. У кого-то два момента, и он дважды забивает, у кого-то 10 — и тоже дважды. Это футбол, и здесь прямой логики не бывает. За это его и любят, ведь эта игра непредсказуемая. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше, ведь пока все еще в наших руках. Я думаю, если все правильно проанализируем, то результат придет.

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По пропущенным мячам в матче с Казахстаном — у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что били в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, которые не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но… Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там. Он попал мне в мертвую зону — это понимаю и я, и тренеры. Некоторые люди не понимают, но ничего. Я к этому привык.

Был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все началось с наших нападающих, со всей ситуации. Вбросили из-за боковой — почему не стать выше, не накрыть соперника? Дальше проиграли борьбу, целый ряд всего. Конечно, все видят виноватыми последних, кто не удержал соперника и кто пропустил. Надо глубже разбираться, и тренеры это знают, и команда понимает. Это коллективная ответственность. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили, мол, в следующий раз. А у нас, вратарей, права на ошибку нет.

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Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи, тот же последний — с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли 1:1. Мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе, примерно как они играют. Будем действовать внимательно, закрывать их и страховать, а у нас момент точно появится. Все же играем дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион поможет нам. Мы должны быть единым целым, - сказал Пятов.

Напомним, матч Украины - Франция состоится завтра, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Андрей Пятов Украина Франция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (13)
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usovvictor (Kharkov)
03.09.2021 в 16:59
...знаешь Андрей, уважаю тебя. Тут "UA" провоцирует нас этими монологами, но наверно заканчивай это "всевиноваты". Знал "мертвую" зону", но решил прикрыть и дальний угол, а реакция не та, - вот твоя ошибка. Парень пнул не глядя и ты проворонил, ...лучше помолчите, сохраните доверие хоть...
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2021 в 16:26
Ета футбол, як вони майже усі люблять говорити після провалів. Мать їхню паш
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2021 в 16:25
Краще б ти закінчив зі збірною як обіцяв. Можливо Різник не пропустив би 3 голи у ближній кут.
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
03.09.2021 в 15:53
Пустил две пенки в ближний.... Даже в ДЮСШ знают, что это ГРУБАЯ ошибка вратаря....
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.09.2021 в 16:18
какие накуй пенки, его расстреливали в упор, пока защитники ибловали
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2021 в 16:25
В упор то в упор, але з гострого кута.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.09.2021 в 15:51
Школа Павелки-Шевченко:)) Никто не виновен:)))
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+1
0
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Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 15:15
Вместо того, что бы рекорды личные клепать, ушёл бы нормально. А так..... Толя номер два.
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+5
-1
Лекарь (село Дарница)
03.09.2021 в 15:19
А он при чем? Там удары сложные, любой бы пропустил. Лучше спасибо скажите, что один на один не пропустил.
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0
-5
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Просто Квашин (Харьков)
03.09.2021 в 16:01
Ты что блин не догоняешь...??? Любой (как мы с тобой) пропустили бы....100%.... Но он ВРАТАРЬ СБОРНОЙ.... Как думаешь ...Есть разница...????
+3
0
Lion Killer (Львів)
03.09.2021 в 16:06
він зіграв, бо інші були травмовані. + не факт, шо інші б то потягнули. Більше питань до Караваєва, чи не так?
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.09.2021 в 16:23
Бойко не травмований.
+1
0
cucumber (Киев)
03.09.2021 в 14:49
Холодної голови вам, хлопці, на гру з командою Дюшама! вася огурцов
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+4
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