"Что-то осталось за кулисами". Денисов - о ситуации между УАФ и Шевченко

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов высказался о пресс-конференции бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и реакции на нее Украинской ассоциации футбола.

"В пятницу Андрей Шевченко и его ассистенты собрали прессу, где подбили итоги своей пятилетней каденции в сборной Украины. Главной цитатой вечера стало то, что УАФ не продлила контракт с ним, хотя, по его словам, он готов был работать дальше.

УАФ утверждает, что приглашала Шевченко на переговоры и даже делится документами. Ситуация, которая не стала прозрачной. Непонятно почему контракт не был продлен. Что-то осталось за кулисами. Не было никаких переговоров до первого августа ни с тренером, ни с кандидатами", - сказал Денисов.