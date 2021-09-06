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"Что-то осталось за кулисами". Денисов - о ситуации между УАФ и Шевченко
Экс-наставник сборной сделал неожиданное заявление
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов высказался о пресс-конференции бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и реакции на нее Украинской ассоциации футбола.
"В пятницу Андрей Шевченко и его ассистенты собрали прессу, где подбили итоги своей пятилетней каденции в сборной Украины. Главной цитатой вечера стало то, что УАФ не продлила контракт с ним, хотя, по его словам, он готов был работать дальше.
УАФ утверждает, что приглашала Шевченко на переговоры и даже делится документами. Ситуация, которая не стала прозрачной. Непонятно почему контракт не был продлен. Что-то осталось за кулисами. Не было никаких переговоров до первого августа ни с тренером, ни с кандидатами", - сказал Денисов.
Напомним, ранее Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт. Позже УАФ предоставила письмо, в котором 2 августа на встречу приглашала специалиста, чтобы провести переговоры о продлении соглашения.
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