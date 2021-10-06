Пихаленок: Для меня неожиданным был вызов в сборную Украины

Полузащитник "Днепра-1" Дмитрий Пихаленок прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в "Шахтере" многих знал, общался с ними. Вот с динамовскими ребятами общался. С тренером хорошо поговорили.

Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.

Мы сконцентрированы, готовимся к ближайшим соперников, нам нужно одержать две победы", - рассказал Пихаленок в комментарии для YouTube-канала УАФ.