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Пихаленок: Для меня неожиданным был вызов в сборную Украины
Хавбек поделился эмоциями от вызова в национальную команду
Скриншот: УАФ
Полузащитник "Днепра-1" Дмитрий Пихаленок прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.
"Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в "Шахтере" многих знал, общался с ними. Вот с динамовскими ребятами общался. С тренером хорошо поговорили.
Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.
Мы сконцентрированы, готовимся к ближайшим соперников, нам нужно одержать две победы", - рассказал Пихаленок в комментарии для YouTube-канала УАФ.
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