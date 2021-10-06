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Пихаленок: Для меня неожиданным был вызов в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек поделился эмоциями от вызова в национальную команду

Пихаленок: Для меня неожиданным был вызов в сборную Украины

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Дмитрий Пихаленок прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в "Шахтере" многих знал, общался с ними. Вот с динамовскими ребятами общался. С тренером хорошо поговорили.

Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.

Мы сконцентрированы, готовимся к ближайшим соперников, нам нужно одержать две победы", - рассказал Пихаленок в комментарии для YouTube-канала УАФ.

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В статье: Украина Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 12:10
Для мене теж...
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