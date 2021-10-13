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Забарный: Поле было в ужасном состоянии, нужно что-то менять
Защитник "сине-желтых" высказался после ничьей с боснийцами
Фото прес-служби УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
– Мы хорошо выбегали в контратаки, но не могли реализовать свои моменты. Было очень важно забить, но не хватало последнего паса, в этом была наша проблема.
От поддержки болельщиков остались только положительные эмоции. Люди приходят смотреть на нашу игру, мы защищаем честь нашей страны, всегда приятно дарить радость зрителям.
- Степаненко сказал, что поле "Арены Львов" было в ужасном состоянии. Это правда так?
– Конечно, я согласен с Тарасом. Считаю, это поле непригодное для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, нужно что-то менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием – "Олимпийский". Это ненормально, – сказал Забарный.
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