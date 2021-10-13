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Национальная сборная Украины

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Забарный: Поле было в ужасном состоянии, нужно что-то менять

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник "сине-желтых" высказался после ничьей с боснийцами

Забарный: Поле было в ужасном состоянии, нужно что-то менять

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

– Мы хорошо выбегали в контратаки, но не могли реализовать свои моменты. Было очень важно забить, но не хватало последнего паса, в этом была наша проблема.

От поддержки болельщиков остались только положительные эмоции. Люди приходят смотреть на нашу игру, мы защищаем честь нашей страны, всегда приятно дарить радость зрителям.

- Степаненко сказал, что поле "Арены Львов" было в ужасном состоянии. Это правда так?

– Конечно, я согласен с Тарасом. Считаю, это поле непригодное для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, нужно что-то менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием – "Олимпийский". Это ненормально, – сказал Забарный.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Илья Забарный
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Комментарии (13)
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Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 09:11
Возьмите меня в сборную спичрайтером, я вам нормальные отмазки буду писать до матча на вероятность неудачного исхода.
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0
0
football_soccer (Украина)
13.10.2021 в 09:10
аа, ну по классике, это конечно поле виновато, что при пропущенном одному дали навесить , второму спокойно скинуть, а третий без сопротивления ударил и забил.Точно,это поле не доработало в защите.
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+1
0
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 09:08
Вас даунов кривоногих менять нужно
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0
0
Romeo80 (Львів)
13.10.2021 в 09:06
Ну звісно! Як би виграли то і поле було б найкраще в світі...А так, визнати що буратіни сміливості не вистачає...
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+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.10.2021 в 08:47
Футболістів
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.10.2021 в 08:47
Це тільки під час матчу стало відомо?
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0
0
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genpet (Николаев)
13.10.2021 в 08:45
Поле? Да вы просто слабаки и в техническом и физическом плане.
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0
-1
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 08:00
Вам бездарям кривоногим всегда что то не так. А чё не сказать яйца мешают ? Вам бы болельщики которые потратили время и деньги помогли решить эту проблему
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+1
-1
avatar
odinvodin (Доброполье)
13.10.2021 в 07:56
Если б не поле накидали бы боснийцам ого-го! Клоуны
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+3
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 07:53
В ужасном состоянии была сборная Украины и её тренер! А поле ещё ничего!
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+2
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 07:50
Забарный, а ты поле Днепр-Арены видел? Оно лучше, чем на Олимпийском.
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+2
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 07:49
Нужно менять тренера)))
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+1
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.10.2021 в 08:48
и футболистов)
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0
-2


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