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Радченко: В юношеских сборных при Петракове мы выходили не в футбол играть, а бороться, стелиться в подкатах

Национальная сборная Украины
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Однако такой футбол у юношей давал результат

Радченко: В юношеских сборных при Петракове мы выходили не в футбол играть, а бороться, стелиться в подкатах

Новина українською

Экс-форвард юношеских сборных Украины Артем Радченко в интервью каналу Sport Arena вспомнил о работе под руководством Александра Петракова.

– У Петракова всегда были команды, которые чисто коллективно сильны. Он больше мотиватор. На то время, когда я с ним работал. Сейчас футбол меняется, возможно, он тоже меняет свою тактику. Начиная с 15 лет, когда он нас принял, мы выходили на игру больше не в футбол играть, а бороться, стелиться в подкатах. За счет этого, наверное, у нас и был результат.

Мы выиграли много турниров. За счет бойцовских качеств, его настроя на игру и вертикального футбола Петракова, когда должны все нестись вперед и назад. Когда мы были молодыми, это нам подходило. А когда подрастали, то понимали, что только за счет этого матчи не выигрываются. Должны быть какие-то технические и тактические качества, а не только борьба. Тем не менее мы выходили и на Евро, и на ЧМ. Значит, результат был.

Не удивился, когда Петраков возглавил национальную сборную Украины. Он заслужил этот шанс. За свою страну каждый готов биться-бороться, но у него это, наверно, на первом месте. У Петракова, возможно, меньше рисунка игры, но главное, чтобы был результат. Я не могу сказать, что это физрук. Это у него такие методы. Думаю, физруки чемпионаты мира не выигрывают.

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– Петраков самый сильный тренер в твоей карьере?

– Нет, совсем нет. Самый сильный – Маркевич. Помощники Маркевича больше учавствовали в тренировочном процессе, чем сам он. Но он понимал игру, знал, какой футболист нужен для того или иного матча. Он подбирал задачи под определенные матчи, в этом чувствовался сумасшедший профессионализм.

Пресс-конференции Петракова интересны людям, но как тренера я не считаю его самым сильным в своей карьере. Петраков – правдоруб, что говорит, то и думает. Поэтому и нравится многим людям своей человечностью, открытостью и прямолинейностью. Я тоже его за это уважаю и ценю.

Бывали ситуации под руководством Петракова, когда ты сыграл три матча хорошо, а один плохо, и он может тебя похоронить, словесно уничтожить. Морально это чуть-чуть убивало, когда нам было по 15-16 лет. Когда становились старше, то уже относились к этому с улыбкой, со смешком. Потому что знали, что он быстро отходчивый.

У меня с ним были интересные отношения. Он меня и любил, и ненавидел. Был момент, когда мы играли отбор в элит-раунд с Англией. Нам надо было только выигрывать, а англичанам можно было сыграть вничью. У нас была теория. Все моменты, которые нам показывали, были про оборону. Потом Петраков спрашивает: "Есть вопросы?". Я говорю: "Да, есть. Нам же выигрывать надо. То есть хотя бы один мяч забить. А у нас все об обороне". Он ответил: "Если не хочешь отбирать, значит, будешь сидеть".

Я сказал, что не в этом же дело. В любом случае буду отбирать и стараться. Просто нам все рассказали только о защите. Петраков говорит: "Я тебя услышал. Будешь сидеть". Ну вот я и сидел. Вышел на второй тайм, а мы в итоге выиграли 1:0. Забили чисто на фарте. Люди сами себе мяч затолкали на 94-й минуте. Радости было много. Потом Васильевич подходит и говорит: "Видишь, можно весь матч обороняться и выиграть". И что ты ему скажешь? А там момент прошел один из тысячи.

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В статье: Украина Артем Радченко Александр Петраков
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
14.10.2021 в 18:48
А потом 5:0 на взрослом уровне влетаем Баварии. И смысл от тех побед на молодежном уровне, если вырастают вечно "перспективные" победители молодежных ЧМ, никому не нужные с завышенным ценником. Маразм.
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+5
-3
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Очманілий Заєць (Odessa)
14.10.2021 в 18:59
Не пиши дурні: перемога на молодіжному Мондіалі - престижна і самоцінна.
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+4
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 18:39
Вот именно.Нормальные команды играют в футбол,а вы боритесь,деретесь и т.д.Где молодые таланты?Радченко где сейчас в Сибири или на Кавказе.Футбол благодаря Майдауну деградировал в Украине до уровня начала 90-х.Нет 15 игроков для сборной равноценных.
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+3
-10
kalan-86 (Анкара)
14.10.2021 в 19:02
Сборная у нас сейчас, как раз лучшая за все время независимости. Куча молодых талантов и опытные игроки выступающие в топ-лигах. Нормальный тренер нужен, который кроме «бей-беги-борись» ещё что-то знает, и не страдает манией величия.
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.10.2021 в 19:04
Завали своє малороське хлєбало, даун. То у тебе 15 рівноцінних хромосом в тупій голові немає.
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+2
-2
ukatan (Харьковская обл.)
14.10.2021 в 19:04
А когда они были, 15 равноценный игроков для сборной? Для этого нужно иметь хотя бы десяток конкурентноспособных клубов, а у нас их в самые золотые времена было не больше четырех.
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+1
-1


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