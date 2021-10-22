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Национальная сборная Украины

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СМИ: Петраков готов вернуть Гармаша в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

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СМИ: Петраков готов вернуть Гармаша в сборную Украины

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

11-го ноября национальная сборная Украины проведет в Одессе товарищеский матч против команды Болгарии. Уже через пять дней главная команда нашей страны сыграет решающий поединок отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.

Как сообщает Meta Ratings, помимо Руслана Малиновского, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков планирует внести в состав сборной на ноябрьские матчи полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша.

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По имеющейся информации, у 31-летнего футболиста состоялся личный разговор с Петраковым. По итогам беседы Гармаш выразил готовность помочь национальной команде.

Игрок "Динамо" сыграл за сборную Украины 30 матчей, в которых забил два гола. Последнюю встречу за главную команду страны Гармаш провел 17 октября 2017 года.

В нынешнем сезоне Гармаш раскрылся в "Динамо" на позиции центрфорварда, успев забив пять голов в УПЛ.

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В статье: Денис Гармаш Украина Александр Петраков
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (7)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.10.2021 в 14:55
Рискованно. Может нахватать карточек за стимуляции и споры с арбитром.
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0
-1
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Elektrikc (Львів)
22.10.2021 в 14:37
Ну це вже рівень!!! Точно підходить під схему гри, не те що Малиновський
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.10.2021 в 14:37
Ещё есть в Динамо последний не вызванный Супряга!
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+1
-1
мы за динамо (киев)
22.10.2021 в 14:27
гармаш зараз знову один з кращих в упл. і з досвідом.
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+3
-3
avatar
uа-football-2021 (Київ)
22.10.2021 в 14:17
Суркісу варто було пригрозити за критику Караваєва, так Петраков з переляку в обісцяних штанах вже Гармаша готовий викликати
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+5
-8
octavi4 (Warszawa)
22.10.2021 в 14:15
Гармаш воспитанник Динамо?
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0
0
Only DK (Kyiv)
22.10.2021 в 14:02
Если дед смог вернуть его в ДК, то почему не в сборную?
Ответить
+4
-2


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