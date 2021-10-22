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СМИ: Петраков готов вернуть Гармаша в сборную Украины
Заслужил?
Фото - Олександр Приходько
11-го ноября национальная сборная Украины проведет в Одессе товарищеский матч против команды Болгарии. Уже через пять дней главная команда нашей страны сыграет решающий поединок отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.
Как сообщает Meta Ratings, помимо Руслана Малиновского, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков планирует внести в состав сборной на ноябрьские матчи полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша.
По имеющейся информации, у 31-летнего футболиста состоялся личный разговор с Петраковым. По итогам беседы Гармаш выразил готовность помочь национальной команде.
Игрок "Динамо" сыграл за сборную Украины 30 матчей, в которых забил два гола. Последнюю встречу за главную команду страны Гармаш провел 17 октября 2017 года.
В нынешнем сезоне Гармаш раскрылся в "Динамо" на позиции центрфорварда, успев забив пять голов в УПЛ.
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