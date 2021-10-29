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Беседин: Шевченко мог напихать, и было по делу. Я бы еще прописал какого-то лещика

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Форвард рассказал, как получил нагоняй от экс-наставника сборной

Беседин: Шевченко мог напихать, и было по делу. Я бы еще прописал какого-то лещика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал о том, мог ли бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко дать нагоняй в раздевалке.

"Мог ли Шевченко напихать в раздевалке? Мог, особенно мне. В последний раз это было на Евро-2020, когда мы играли с Северной Македонией.

Я вышел, когда мы уже выигрывали 2:1. Ко мне отлетел мяч, я Сидорчуку пяткой скинул. А уже последние минуты. Обрезка — и мяч пролетел в метре от нашей штанги.

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Я захожу… Видно, что переживает человек. Говорит мне: "Что ты делаешь?!". Только, понятное дело, не так. Мол, кто так играет, кто в центре пятками отдает, да еще в таком матче.

Мог напихать, и все было по делу. Кто как к этому относится. Я бы, может быть, еще бы и леща прописал. Это не шутки, серьезный турнир, серьёзные задачи. Я все прекрасно понимаю", — рассказал Беседин.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Артем Беседин
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.10.2021 в 11:28
Пяточник))))
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