Гармаш: Все зависит от нас – нужна только победа, и мы стремимся ее одержать

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш поделился мыслями о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

– Ты внимательно наблюдал за нашим домашним матчем с боснийцами. Какое впечатление произвел на тебя оппонент?

- Команда нам по силам. Жаль, что тогда не выиграли во Львове (1:1), были хорошие голевые моменты. Эти два очка нам бы сейчас очень помогли. Но ничего, шанс еще есть, все зависит от нас – нужна только победа, и мы стремимся ее одержать.

- Ты не раз играл против команд балканских стран - вспомним Черногорию, когда твой первый гол положил начало разгрому хозяев (4:0), и игру в Словении, после которой мы вышли на Евро-2016. Что можешь сказать о балканцах?

- Они сильны, пытаются одержать верх за счет бойцовских качеств, навязывают борьбу, но и мы обладаем такими же достоинствами. Думаю, мы и они – равные команды, мы в одинаковых условиях.

- Ты сыграл в футболке сборной Украины 30 матчей. Какие напоминают тебе больше всего?

- Конечно, самые памятные игры, в которых забиваешь мячи. Та же игра с Черногорией, также памятный для меня матч с Англией на "Уэмбли", когда Евгений Коноплянка забил супергол. Для меня та игра была знаковой еще и потому, что я действовал против Стивена Джеррарда, которого всегда уважал как игрока.

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Мы классно играли тогда с англичанами, жаль, что не выиграли. Для меня это была реализация мечты. Джеррард играл за "Ливерпуль", за который я болел с детства, и никак не мог выиграть чемпионство Англии. Так и не выиграл, кстати. До сих пор помню, когда Стиви Джи поскользнулся, Демба Ба забил, и "Ливерпуль" не стал чемпионом. Обидно было за него.

– Какие воспоминания у тебя оставила одесская публика, когда ты играл за национальную команду?

– Сборную горячо поддерживают в каждом городе – и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Где бы ты ни был, всегда чувствуешь, как сильно наши фаны желают победы. Это круто! И мы будем играть для наших болельщиков! Надеемся, что придет полный стадион. Потому что для национальной команды важен каждый матч, независимо от того, отборный он или товарищеский, – сказал Гармаш.

Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией, а 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022.